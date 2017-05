bedden sdat n tenmehla n usegmi

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Xedmen, ddurt iɛeddan, yinelmaden n ugezdu n tutlayt d yidles amaziɣ n tesdawit Lmulud At Mɛemmar n Tizi Uzzu, ibeddi sdat n Tenmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu. Bdan tikli seg tesdawit n Hasnaoua alamma d tawwurt n tenmehla. Yella-d uqbel deg tsebḥit n wass uḥbas ɣef leqraya, syin d ibeddi sdat n tewwurt n tenmehla n usegmi. Deg ubrid-nsen, mi teddun ɣer umekkan n yibeddi, ɛelqen-d akk tiferkiwin uran deg-sent: “I uṣenṣeb n tmaziɣt iṣeḥḥan”, “Nessḥasef ɣef wuṭṭun n yimukan n uxeddim n tmaziɣt”, “Neṭṭalab aselmed n tmaziɣt deg akk lwilayat n tmurt”...atg. ibeddi-agi-nsen, yella-d mi d-yesawel umazday n ugezdu n tutlayt d yidles amaziɣ i tikli meqqren, imi ssḥasfen aṭas ukayad n uselmed ara d-yilin ass n 29 yunyu i d-iteddun. Membɛed mi ur ttwanefken ara imeḍqan i uselmed n tmaziɣt deg lwilaya n Tizi Uzzu, ama deg uɣerbaz amenzu neɣ deg uɣerbaz alemmas neɣ deg tesnawit. Mi wwḍen ɣer tewwurt n tenmehla-agi, ɣran-d ulɣu-nsen i xedmen yakkan, ssuturen deg-s: aseqdec n tmaziɣt deg tedbelt, aselmed-ines deg useggas amezwaru n uɣerbaz amenzu, d uselmed-is deg 48 n lwilayat n tmurt, tulya n ukayad uzzig i tmaziɣt, imi tikkelt-agi ur d as-id-fkin ara imukan i tmaziɣt deg Tizi Uzzu, yerna ala 57 n yimukan i d-tefka tneɣlaft n usegmi deg wakal akk n tmurt. Ssuturen diɣen tukksa n ttesriḥ i wid ur nebɣi ara ad ɣren tamaziɣt, ilaq ad tt-qqaren akk am taɛrabt, asnerni n wazal-is seg 2 alamma d 4 neɣ xersum 3...atg. Qqimen dina ugar n ssaɛa, meslayen yiɛeggalen n umazday n tmaziɣt, meslayen-d daɣen yisdawanen, yiselmaden, wid yesɛan yakkan turagt n licence neɣ master, ɣef yir liḥala n uselmed n tmaziɣt. Nesteqsa Farida, d tanelmadt deg useggas wis sin n master tenna-d: “ Nexdem tigawt-agi i wakken ad d-nbeggen lɣiḍ-nneɣ ɣef yimukan n uxeddim ur d-nṣuḥ ara lwilaya-nneɣ. Imi ɣef 10 000 n yimeḍqan imaynuten yellin i ukayad n uselmed n useggas aɣurbiz 2017-2018, ala 57 n yimeḍqan i d-iṣuḥen tamaziɣt , yerna deg Tizi Uzzu ula d yiwen n umkan ulac-it. Am wakken akk neẓra belli llan ugar n 1000 n yisdawanen i isɛan turagin n tmaziɣt, zemren ad seɣren, maca ur asen-tettunefk ara tegnit, imi ur d-llin ara imeḍqanen n uxeddim i tmaziɣt ».

Amazigh Ghani