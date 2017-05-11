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Asersi n unavad amaynut n Tegduda tazzayrit
Abdelmadjid Tebboun, d aneɣlaf amezwaru
Ass-nni n lexmis yezrin, 24 deg maggu 2017, i yesbedd s wudem unsib uselway n tegduda, Abdelaziz Bouteflika, anavad amaynut.
Asali, yefka-t-id yiwen wulɣu i d-yeffɣen seg tselwayt n Tegduda tazzayrit. Yella-d usbeddi n unabad-agi ajdid mebɛed mi d-ḍrant tifranin ass-nni n 4 deg maggu yezrin. D Mass Abdelmadjid Tebboun i yeffren uselway n tegduda d aneɣlaf amezwaru. Akka ara yili, ɣef wakken i d-teqqar tmendawt, d aqerru n unabad-agi anda i iruḥen 14 n yineɣlafen iqdimen u keccmen-d 12 n yijdiden. Gar yimaynuten i ikeccmen ɣer unabad, 4 seg-sen, kkan-d seg lwilayat n Wehran, Blida, Tlemsan akked Ɛennaba anda yella yal yiwen deg-sen d lwali ɣef temnaḍt-nni. Am wakken llan deg-sen ititknukratiyen i yesɛan tizemmar timeqqranin deg leqdic-nsen ɣef wakken ttwalin kra n yineɣmasen, yecban ineɣlafen yeṭṭfen tadawsa, tadamsa, amahil akked teywult imi wigi d wid yellan deg umahil-agi, uqbel ad uɣalen d imḍebbren deg unabad-a. Ma d udmawen mechuren i iruḥen seg unabad-agi ajdid, aṭas n teslaḍin i d-yellan ɣef sebba n waya i icedden ɣer rwaḥ-agi-nsen : yella Bouchouareb i d-yekkren, yakan, mgal Issad Rebreb, Boudiaf i iɛemden asenzi n ‘’ddwa Rahmat Rebbi’’ D Grine i tt-yettwaḥersen ɣef tlelli n umeslay…atg. Seg tama n yikubar n tsertit i yellan deg unabad-a, amur ameqqran n FLN akked RND, syin llan wid n TAJ d MPA. Seg tama-nniḍen, ad naf, yenqes umḍan n tlawin deg unabad-a ma neqren-it ɣer yiwen yellan uqbel-is.
Hocine Moula