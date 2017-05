Iɛedda akken iwata ukayad n uswir wis 5

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Ass-nni n ahad 24 seg waggur n maggu 2017, ɣef 8h00 n ssbaḥ i bdan yinelmaden akayad-nsen n taggara n uswir amenzu 5e. Membeɛd mi yetturaǧu ad t-sɛeddin wazal n 16305 n yinelmaden, gar-asen 8495 d arrac d 7810 d tullas, sɛeddan-t deg 371 n wulmisen n yikayaden. Ihi iban-d belli llan 45 n yinelmaden zeglen akayad-agi-nsen, ugten tmental, s lqidar n 0,25 %, s wakka 16260 n yinelmaden i ikecmen tizeɣwa n useɛeddi deg wakal n lwilaya n Tizi Uzzu. Lḥasun iwekked-aɣ-d wannect-agi Mass M. Tacabount, d win istkelfen s yisallen d teywelt deg tenmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, ass-nni n lexmis tasebḥit n wass. Twekked-d si tama-s Massa Benghebrit, taneɣlaft n usegmi belli akayad-agi amezwaru, iɛedda deg tegnatin igerrzen d ayen yessefraḥen. Niqal ad yili ukayad-agi i 28 deg waggur n maggu, tuɣal tẓuẓ-it-id s 4 n wussan yuɣal-d ar 24 deg waggur-agi ideg nella. Imi twala belli d remḍan dɣa tẓuẓ-it-id, ama ɣef yigerdan neɣ ɣef yiselmaden. Ad d-nesmekti kan belli, akayad-agi n taggara n uswir amenzu 5e n useggas aɣurbiz 2016 / 2017, sεeddan-t yinelmaden deg yiɣerbazen-nsen anida qqaren, mebla ma rzan ɣer yiɣerbazen-nniḍen, am wakken xeddmen deg useggas yezrin. Am wakken diɣ ara d-nesmekti belli, akayad-agi yella-d kan ɣef teɣzi n yiwen kan n wass, sɛeddan deg-s kraḍ n yikayaden, win n taɛrabt, win n tefransist akked win n tusnakt. Ma d akayad n taggara n uswir n ulmud alemmas BEM ara d-yilin gar 04 ar 06 seg waggur yunyu, ad t-sɛeddin wazal n 13799 n yinelmaden, gar-asen 6550 d arrac akked 7239 d tullas, ad xedmen ikayaden-agi deg 50 n yiɣerbazen ilemmasen. Ma d win n taggara n uswir n tsenawit neɣ ayen iwumi qqaren BAC ara d-yilin gar 11 ar 15 deg waggur n yunyu, yetturaǧu ad t-sɛeddin wazal n 20955 n yisnawiyen, gar-asen 8754 d arrac ma d 12201 d tullas. Ad xedmen akayad-agi deg 70 n wulmisen n yikayaden. Ilaq ad d-nini belli wigi ijerden iman-nsen ɣer ukayad n Bac, llan deg-sen 14900 d inelmaden iɣurbizen (yeqqaren deg tesnawit), llan wazal n 6055 n yinelmaden imunan. Ma d ikayaden n waddal ama d win BEM neɣ d win BAC, yuɣ lḥal ad sεeddan-ten yinelmaden deg yiɣerbazen-nsen am useggas iεeddan.

Ghani Amazigh