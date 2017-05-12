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Ben Mohamed
“Nniɣ-d ayen bɣiɣ ad d-iniɣ...”
Aɣmis n Yimaziɣen: S yisem-ik d yiwen seg yimenza ɣer tmedyazt tamaziɣt , amek i tettwalid anbeddel n tmedyazt akked tikli n lweqt ?
Ben Muḥamed : Tamedyazt, tleḥḥu d lweqt-is, tikwal yella wanda liḥala n tmussni tefti, tamedyazt tfetti, tettnerni , ma yella liḥala n tmussni akka am tura ɣur-neɣ di Lezzayer i deg leqraya tettarra tamussni ɣer deffir, maɛlum, tamedyazt ad tuɣal ɣer deffir.
Acu twalaḍ deg wazal n tmedyazt di ttrebga n tmetti ?
Tesɛa azal d ameqqran, lamɛna ma yella fehmen-tt lɣaci, mi ara yili tamurt-ik tefti tmussni, imdanen fehmen tireqqaqin, ma yella tamussni twexxer, tameddyazt ur tt-fehmen ara yimdanen akken iwata, ihi ur d-tettawi ara lḥaǧa tameqqrant ; ula d aḥesses ur as-tt-ḥessisen ara.
Amek tettawaliḍ amkan n tmedyazt , dɣa am tmedyazt-agi-inek ɣef yilmeẓyen s umata ?
I wakken ad ak-iniɣ tidet, yuɛar ad ak-waǧbeɣ, ur zriɣ ara. Ayen zriɣ d akken lɛibad meqqren i ifehmen ayen akka i d-qqareɣ, ihi ttwaliɣ deg wakken i yi d-ttqabalen akka mi ara ten-mlileɣ, ttwaliɣ belli tamedyazt-agi i xeddmeɣ ar ass-a, tettawi-asen-d kra, ayen ɣef ttnadin. Ma yella d ilmeẓyen ur zriɣ ara, maca s kra n wanda ruḥeɣ, llan yilmeẓyen amager-nsen yelha. lameɛna, bac ad zreɣ akken ilaq, ma yella fehmen tamedyazt-agi aṭas neɣ ala, ur zriɣ ara. Axater, tura diɣen tella temsalt-nniḍen, ur fahmen ara aṭas taqbaylit, ɣas ad ten-ṭafeḍ tmeslayen deg uxxam taqbaylit, texleḍ taɛrabt, tarumit, d abumexlaluḍ, mi ara tleḥḥuḍ deg uzniq, ad tselleḍ i lɣaci heddren ur neṭṭif ula deg yiwet n tmeslayt.
S yisem-ik d amedyaz ameqqra, ma tḥulfaḍ d akken tewḍeḍ ɣer yiswi-k imi acḥal aya i d-tebdiḍ amecwar n tmedyazt ?
D acu ara ak-iniɣ, wwḍeɣ s iswi-w imi nekk iswi-w iqreb, ma yella ssawḍeɣ nniɣ-d ayen bɣiɣ ad t-id-iniɣ, nniɣ-t-i-d, walaɣ-t iffeɣ-d akken bɣiɣ ad t-id-iniɣ , a-t-an wwḍeɣ s iswi-w. Ma yella d tamsalt n temɛict, leɛmer iɛaceɣ si tmedyazt, nekk xeddmeɣ-tt i wakken ad sferḥeɣ kan iman-iw, ad d-iniɣ ayen i yi- qerḥen.
Massyl Abdelkader