Gar yiḍrisen-is i d-yessuqqlen

"Tafrara, tikwal tcellex–iyi, tessergagay ul-iw am yife . Am umemmay n wassif iɣef i d-yemmeɣ waḍu. D acu i yi-yettaɣen akka ? D iɣilifen i igan tadrest neɣ d lferḥ n udriz ? Wi iẓran, acku ttinigeɣ alamma d tilisa n kra yellan, ama d ayen yettemḥebbin neɣ d ayen yettemxezzaqen. Aql-i, ttakeɣ anzi ɣer uɣersiw. Winna akken ttagaden neɣ winna akken ibran i yimeẓẓuɣen-is, aql-i uɣaleɣ d ifer azegzaw, tikwal d burekku i yettalin fell-i. Ttuɣaleɣ d leɣbar deg wakal. win akken ara yessegmun imɣan . Uɣaleɣ deg yigenni d ajerriḍ yettcalin , mi t-id-yettaǧǧa lebraq gar tafrara am waggas n tleḥmuṛegga n tsebḥit akk d yiḍ i d-yedlan . D afrux i d-yukin tafejrit i wakken ad ḥedreɣ i tlalit n ddunit i d-tettarew tafrara. D Afrux i d-tessaki rriḥa n lqahwa akked lhul yesskaray lmal deg udaynin. Aql-i am uɣersiw yeffren di tillas ,win yettagaden lexyal .Kra n yimasanen mazal ariḍa ttarguɣ-ten, ṭṭafaren-iyi ar ass-a ". Tahar Djaout. in l'invention du désert, le seuil, Paris . « Iganyen n yigenni, gren-d ifassen qubleɣ iḍ s meyya ifassen iḍ yeddel wadal i d –yekkan si lqifar n ddunit Daɣen, ad d-ssiwleɣ S taɣect tabeḥbaht n tillas alamma snezfeɣ Isireg n yiḍ Ad cnuɣ alamma seḥḥreɣ Yakk ayen yessewhamen alamma teɣli-d tsusmi Ɣef wahiten iderɣalen Ad cnuɣ alamma tejba-d tafrara ad teẓẓaɛ itri aneggaru Wissen ma ad izmireɣ ad rnuɣ ad idireɣ s wudem –agi ureṭṭal neɣ ad i yi-d-iṣaḥ umur gar yitran Tura akka , yeggugem yimi qqujṛen yinzizen gar yitran yulwan » Tahar Djaout in Les rets de l'oiseleur.

Makhlouf Boughareb