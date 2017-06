Kra deg wahil n remḍan

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

I lmend n waggur n remḍan, am yal aseggas, iḥegga-d Uxxam n yidles Mulud At mɛemmer n temdint n Tizi Uzzu yiwen n wahil d amesbaɣur, anda i d-necden aṭas n yinaẓuren i icennun leṣnaf yemxalafen n uẓawan n teqbaylit. Yebda wahil-a i d-yettuheggan seg wass n umenzu n yunyu ad yeddu alamma d 25 si yunyu i seg-i nella. Seg sass n umenzu armi d ass n kraḍ yecna uḥeddad n wawal Lounis Aït Menguellat, syin ass n 04 icna-d : Rabah Ouferḥat, Djamal Kaloun d Belaid Tagrawla. Iḍ n wass-a ( 05 yunyu ), ad tcebbaḥ taqaɛet tnazurt Nouaara, akken daɣen ad yili Brahim Tayeb d Ali Meziane. Ma yella d tameddit n wass n 06 yunyu, tiwaculin ad kksent lxiq s cnawi n yilmenzyen : Samir Sadaoui, Nourdine Debiane d Lyes, syin akkin iḍ n 07 d Taoues, Brahim Madani d Sonia Amrani i d-ttunecden akken ad suznen imferjen s cnawi-nsen. Ma d tameɣra n 08 yunyu, ad yili akked yiwen seg meqqranen n tezlit taqbaylit wagi d Akli Yaḥiatène, syin ad yecnu Ahcène nat Zaim. Ma yella d iḍ n 09 yunyu, ad ilin : Yacine Yefsah, Tanina d Rami Fares. 10 di yunyu d : Fiklan, Abdelhak sahel , i win iḥemmlen Said Youcef, Mayles d Larbi Yuba ha-ten-in ad cnun ass n 11 Yunyu. . Timeɣriwin-a, beddunt si 22h n yiḍ deg zeqqa n tmeɣriwin n Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri. Ahil mazal yettkemmil... .

S.Yamani