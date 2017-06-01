Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)
Ayt Smaɛel
Ahil amerkanti n tdukkla Adrar n Fad !
Akken ad teččar ahil n yimezdaɣ n tɣiwant n Ayt Smaɛel deg wuḍan-a n remḍan, thegga-d Tdukkla Tadelsant Adrar n Fad ahil n warmuden d ameqqran deg teɣzi n 30 n wussan. Gar umezgun, timucuha, tamedyazt, isaragen, akked yisura. D ahil adelsan i d-yettwaheyyan i wuḍan ineggura n yal ddurt, i d-yettwasenɛaten deg Uxxam n yilemẓiyen n tɣiwant, neɣ deg ubraḥ-is n berra. Am deg tedwilt tamezwarut ideg d-llan yisaragen sɣur yilemẓiyen Hebbac Yasin d Idir Fares. Tella-d diɣ turart n tceqquft n umezgun "Tissulya n uɣilif" n Mhenni d Kaysa Xalifi, sɣur terkeft n ACAF i yellan ɣef yiri n Mass Nasir Ɛekkuc. Deg ddurt-a tis snat iɛeddan, ḥeḍren lɣaci i usarag ɣef usefru sɣur Lxeyyer Brahimi d Hmed Ɛezzun. Am wakken i temmug “tebḥirt n tmucuha” sɣur Fares Idir. Yewwi-d uneggaru-a ɣef tmacahut, ladɣa, liḥala-s deg tmetti n wass-a. Yetturaǧu deg wussan-a i d-iteddun, ad kemmlen warmuden s yisaragen-nniḍen sɣur Mebruk Maliḥi d Mhenni Xalifi. Wayeḍ sɣur Sadeq Rebbaɛi d Nasir Ɛekkuc. Rnu ɣer-s asenɛet n tceqquft n umezgun "Si Leḥlu" n Muḥya. « Nebɣa s yisiharen-a, ad d-nejbed ugar awellih n yimezdaɣ s wayen yellan d tamagit, d idles-nneɣ. Ar tura, kullec ileḥḥu akken ilaq ». I aɣ-d-yenna yiwen n uɛeggal n tdukkla-a.
M. K.