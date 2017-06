Agerruj (1)

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Yiwen n ufellaḥ segmi ara d-ikker, segmi ara yali wass alamma d ɣelluy n yiṭij, netta yezga d takerza i medden s tyuga i d-ikra. Akken ur iqḍiɛ ara, ur issekkfi ara iman-is. Yiwen was, mi qrib ad ifak takerza, yufa yiwen n ugerruj, issekfel-it-id s lmaɛun. Amek ara ixdem akken yiwen ur iẓer? Yeddem-it-id, iffer-it deg yiwet n tesraft. Tameddit, inher-d izgaren ittxemmim ma ad as-yini i tmeṭṭut-is neɣ ala, yugad ur tjemmeɛ ara lbaḍna. Iwweḍ-d s axxam, issared, ičča imensi, iqqim rrif n lkanun netta d tmeṭṭut-is. Twala-t iggugem am yisɣi dɣa tenna-as : “D acu i ak-icuɣben ay argaz ! Tessusmeḍ ur d- tenniḍ awal?” Yerra-as-d: “Ih ! D tidet yella kra i yi-icuɣben, ɛewqeɣ ma ad-t-id-iniɣ neɣ ala. “Ini-d kan ay argaz d acu ara teffreḍ ɣef tmeṭṭut-ik. Ma d ayen ilhan ad t-necrek, ma d ayen n diri kifkif”, i as-tenna. “Uqbel ad am-d-iniɣ acu yellan, cubek-iyi s Ṛebbi akk ayen ara am-d-iniɣ ad iqqim kan d lbaḍna gar-aneɣ. Yerna ad kem-ɣnuɣ, ma iɣna-kem Ṛebbi!, i yeḍleb deg-s. tenna- tmeṭṭut: “Cubkeɣ-k, cubkeɣ Ṛebbi ar ayen ara d-tiniḍ ay argaz arda ad iqqim d lbaḍna gar-aneɣ”. Yekker urgaz yeḥka-as: “Ihi a tameṭṭut d ayen ma yebɣa Ṛebbi ad ikfu laẓ fell-aɣ, ass-a mi i kerrzeɣ di lmuḍa n leflani, ufiɣ agerruj deg-s ureɣ deg-s lfeṭṭa. Ffreɣ-t deg yiwet n tesraft, azekka uqbel ad yali was, ad nruḥ akken ad t-id-nawi di lbaḍna, akken yiwen ur aɣ-iẓer, akken ur ittaweḍ ara lexber sselṭan, akken ur aɣ-t-ittekkes ara”. Azekka-nni tafrara, kkren wwin tacekkart, rnan amrar ruḥen anda ikerrez urgaz. Abrid teḍwa-t-id tziri n waggur. Mi wwḍen ɣer umekkan mazal urɛad yuli wass, mazal aggur iḍwi-d tiɣaltin d yizuɣar. Wwḍen ɣer din ɣer tesraft-nni deg iffer urgaz agerruj-nni, yenna-as urgaz: “ihi nekk ad ṣubbeɣ ad t-id-ddmeɣ ad t-id-cuddeɣ deg umrar, kemm, mi am-nniɣ jbed-it-in, jbed amrar sali-t-id. Tameṭṭut ikcem-itt cciṭan llah ineɛl-it tenna-as : “Ala ay argaz d nekk ara iṣubben ma tṣubbeḍ kečč ugadeɣ ad t-tawiḍ weḥd-k” Yerra-as-d urgaz: “Xzu cciṭan a tameṭṭut, lukan d i nwiɣ ad t-awiɣ weḥd-I, yili ur am-d-qqareɣ ara ! Ma yebɣa Ṛebbi ad kem-iɣnu, ad kem-ɣnuɣ. Wiyyam a tameṭṭut ! “Nniɣ-ak-in d nekk ara iṣubben ! Win i ken-yumnen ɣas nɣet-t”, “Akken i am-ihwa ihi”, i as-yerra uegaz-nni…

Yettkemmil...

Ramdane Lasheb