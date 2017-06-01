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Aokas
Asmekti n tmettant n unaẓur Azeddin Berkouk
Tiddukkla n yimedyazen d yimura n lwilaya n Bgayet, heggan-d yiwet n tmeɣra n ccna meqqren i lmend n usmekti n tmettant n unaẓur ameqqran Azeddin Berkouk, i d aɣ-yeǧǧan azal n 40 n wussan-aya. Yemmut taggara n waggur n yebrir, maca akken qqaren ulamma yeǧǧa-aɣ, yeǧǧa-aɣ-d. D tameɣra meqqren i d-yellan ass-nni n lhed, 04 seg waggur n yunyu 2017, seg 21h30 d afella. Tella-d deg umraḥ yellan tama n aUxxam n usqamu aɣerfan aɣiwan n Aokas. Ccnan deg-s ugar n 15 n yinaẓuren, yecban; Boudjemaa Agraw, Kaci Boussaad, Tanina, Foudlil akked Karim Khelfaoui, Mouzaoui Mouloud, Rabah Tamiti, Wissem d wiyaḍ merra. Am wakken, diɣen, i d-llant tnagiyin ɣef tudert d yimuhal n ufennan-agi, sɣur imeddukkal-is ifennanen.
Ghani Amazigh