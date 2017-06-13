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Akbou Timlilit tis 13 n tfaska n umezgun n Soummam
Ittkemil ttiεad alamma d 21 yunyu
Tanmehla n Yidles n lwilaya n Bgayet, akked Tiddukkla Tadelsant Itri n Akbou, s tallelt n Usqamu aɣerfan aɣiwan n Akbou, suddsen-d timlilit tis mraw d kraḍ (13) n tfaska n umezgun amaziɣ n Soummam, i d-yettilin deg wussan-agi. Tebda ass-nni n lexmis 15 yunyu, ad tdum alamma d ass n 21 seg waggur-agi n yunyu ideg nella.
Tettili-d temlilit-agi deg tezrigt-is tis 13 deg Uxxam n yilmeẓyen Abderrhmane Fares n Akbou, deg lwilaya n Bgayet. Ttiεad-agi, yebda s wudem unsib ass-nni n lexmis yezrin15/6/2017 ɣef 21h00, deg Uxxam n Yilmeẓyen A. Fares s umeslay sɣur kra n yimḍebbren d yiεeggalen n tiddukla. ɣef 21h 30, yella-d usenεet n yiwet n tceqquft n umezgun tamezwarut “Taɣdemt Taqudart”, sɣur tarbaεt Takerbouzt n Bouira. Ma ɣef 23h00, yella-d usenɛet n tcegguft tis snat deg temlilit-agi, tewwi azwel n “Alaxert yeddren”, sɣur tarbaɛt talwit n Chemini n Bgayet. Ma deg wass-nni n sem 16 deg yunyu 2017 ɣef 21h30, tella-d turart n tceqquft tis tlata, s uzwel “Jugurta” sɣur tarbaɛt At Oumalou n Tizi Rached. Ma ɣef 23h 00m, tella-d tis rebɛa “Tixelwit n cciṭan”, sɣur tarbaɛt yinemlayen n Amizour. Ma deg wass wis kraḍ d wis ukkuẓ, tella-d turart n 4 n tceqqufin timezgunin, snat i yal ass. Ass-nni sebt 17 deg yunyu 2017, ɣef 21h30, uraren-d taceqquft-nni “Ass wis 8”, sɣur tarbaɛt asirem n Ighil Nasser, syin akin ɣef 11h00? rnan-d taceqquft-nni iwumi semman “Julio Cesar”. Snat-nni-nniḍen? llant-d iḍelli n lhed 18 deg waggur-agi ideg nella, tina n 21h30 isem-is “Asafar n taḥruci” telɛeb-itt-id terbaɛt Samil Heddar, tina n 11h00 isem-is “Amaḍal yeddrewcen”, telɛeb-itt-id terbeɛt Chila n Toudja.Ma d deg wass wis semmus d wis seddis, tella-d turart n 4 n tceqqufin-nniḍen timezgunin, snat i yal ass. Ass-agi n letnayen 18 deg yunyu 2017, ɣef 21h30 ad d-uraren taceqquft-nni “Bu tfuset”, sɣur tarbaɛt tigawt n wawal n Noumidia, syin akin ɣef 11h00, ad d-ternu tceqquft-nni iwumi semman “Turet iwumi zzin yimcac”, sɣur tarbaɛt Anẓar n Bouidal. Snat-nni-nniḍen, ad d-ilin-d asekka n ttlata 20 deg waggur-agi ideg nella, tina n 21h30 isem-is “Afara ” telɛeb-itt-id terbaɛt asirem n Ticy, tina n 11h00 isem-is “Lunǧa”, telɛeb-itt-id terbeɛt Lemri n El Kessour. Ma d ass aneggaru 21 deg yunyu 2017, ad d-tili tukci n yigerdasen n usebɣes i wid yettekkin deg temlilit-agi tis 13, am wakken daɣen ara fken arrazen i tlala tceqqufin i d-yufraren, akked d tmeɣra n taggara si 21h30 d afella.
Ghani Amazigh