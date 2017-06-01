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At Ziki
Tiɣri n Tdukkla Smaɛil Azikiw i yimedyazen
Akken ad teddu deg ubrid amaynut i d-tebda, tebges Tdukkla Tadelsant Smaɛil Azikiw i usuddes n teẓrigt tis ukuẓ n tfaska n tmedyazt tazwawt i wass n 10 deg wayyur n ɣuct i d-iteddun. Ɣef waya, ssawalen-d at tdukkla-a i yimedyazen i iran ad kkin deg tmeɣra n wawal iweznen, icebḥen. Aya yezmer ad yili s uceyyeɛ n 3 n yisefra imaynuten, ttwarun s wallal n uselkim, ɣer yiznil-a aliktrunan: smailazikiw@gmail.com. Send azemz-a: 10 yulyu 2017. « Tura mi zrin kraḍ n yiseggasen ɣef tlalit n tfaska-a, zemreɣ ad d-iniɣ nḥer-d yiwet n tirmit deg unnar n uheggi s yiḥricen-ines yemgaraden ». Akka i aɣ-d-yenna uselway n tdukkla-a, Mass Ḡilali Ḥaduc. Send ad d-yemmeslay ɣef taluft n wallalen d uheggi: « Xussen-aɣ mliḥ ttawilat d tedrimt. S wul d lebɣi kan i nettnaɣ akken ad d-nawi ula d nekni taḥjurt-nneɣ deg lebni n wayla-nneɣ. Tamaziɣt tesra i usefru, asefru ilaq-as umedyaz, amedyaz tlaq-as tfaska ». Ayen akk icudden i yidles d tẓuri ad yili deg tfaska-a, gar-asen taklut, tasekla, isaragen, amezgun, ccna, timzikknin… atg. Ad d-nesmekti dakken tafaska-a i ara yemmaggen deg taddart n Tewrirt n War ɣef teɣzi n kraḍ n wussan, ad tili d tajmilt i umedyaz Smaɛil Azikiw, am wakken i d-yeqqar yisem n tdukkla.
M. K.