Tesken-d abrid Buṭeɣwa

Par DDK | Il ya 5 minutes | 2 lecture(s)

Ass n 16 yunyu iɛeddan, yettwaldi s wudem unsib umezgun n tezzegzewt n Buṭeɣwa, deg Taddart n Ayt Ɛisa, tadayra n Uweqqas. I lmend n waya, ttwararent-d kra n tceqqufin n umezgun seg 22:00 n yiḍ d asawen, ɣef teɣzi n kraḍ n wuḍan. Am wakken tuɣal tejmilt i unaẓur Ɛezdin Berquq, sdat imeyyaten n lɣaci i d-yerzan seg waṭas n yimeḍqan n twilayt n Bgayet. Ugar n setta n wayyuren n ubnaw d leɛtab, yewweḍ-d dayen qrib ihegga ubraḥ-a ara d-yawin timerna i temnaḍt n Uweqqas, d Bgayet merra. « Ulamma ur yekfi merra, maca nufa ilaq-aɣ ad t-neldi ad nessenqes fad i lɣaci. Fad n umezgun d tmussni. Annect-a yakk yefka-aɣ azref imi aṭas i d-yerzan seg yal tama. Ahat wwḍen 2000 n yiterrasen deg wass wis kraḍ ». Akka i aɣ-d-tenna Massa Farida Ǧabri, taselwayt n tdukkla "Tadukkli n Ayt Ɛisa" i yellan i lmendad n usenfar-a. Deg kraḍ n wussan-a n teldayt, aṭas n yimura d yicennayen i d-yerzan ɣer Buṭeɣwa ad ḥeḍren i teswiɛiwin yelhan n umezgun deg uberreḥrar, am Akli D d Racid Ulebsir. Amaru-a dɣa yefka azal n 100 n yidlisen-is i tdukkla-a, d tallelt sɣur-s ɣef wayen akk txeddem. Ad d-nerr awellih dakken mazal ad kemmlen lecɣal n umezgun akken ad yamed. Am yifergan, tixxamin n usizdeg,… atg. Ɣef taluft-a, terna-aɣ-d tselwayt: « Tazwara, ilaq ad nesnemmer merra iwaziwen i t-yebnan, i t-id-yessawḍen ɣer wamek yella tura. Ma yella d akemmel mazal ad ilint twiziwin-nniḍen skud nesɛa ilemẓiyen». S wakka yettwabna i tikkelt tamezwarut umezgun deg ugama s yidrimen n ugdud. D ayen ara yelhun i yilemẓiyen iḥemmlen taẓuri-a tamenzut, bɣan ad d-beyynen tizemmar-nsen deg usnerni n yidles azwaw.

M. K.