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Tasdawit n Khemis Meliana
Yettwanɣa yiwen uselmad
Lḥars mazal-it yettkemil di tesdawiyin n tmurt n Lezayer. Yettwanɣa yiwen n uselmad, Karoui Serhan di tesdawit n Xmis Melyana di tmeddit n wass n 19 Yunyu ,sɣur sin yinelmaden-is. Ɣef wakken yeffeɣ wawal, sebba n waya d agdel i yegdel i wid yebɣan ad sxedmen tijɛal mi llan sɛeddayen akayad. Wwten yInelmaden aselmad s tefḍist armi i t-seɣlin ɣer lqaɛa. I usmekti kan, ḍrant-d yakan twaɣiyin am tigi di tesdawit n Tizi Uzzu anda i ruḥent acḥal n terwiḥin n yinelmaden d tisefla , akken daɣen yettwaḥqer yiwen uselmad di tesdawit n Msila ddurt iɛeddan , imi ɛarḍen yinelmaden-is ad t-nɣen , d ayen i d-yeglan s unekcum-is ɣer lkuma . Dagi i d-iban anda yewweḍ uswir di tesdawit n tmurt .
S.Yamani