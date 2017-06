Mazal-it amzun yedder !

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Di leɛmer-is ass-a 61 n yiseggasen limer ur d-teɛjil γur-s ! Tedra-as amzun akka i tt-iwala di targit.

Yak yenna-t-id-d iseggasen uqbel, mi yecna :

«Ass-agi lliγ, azekka wissen, Nniγ-d ayen i zriγ d wayen i ttwaliγ, Cfut di terga ma γliγ, D anza-w ara awen-d-yessiwlen !»

Di tala Bounane i as-d-wwint akal ass n 25 di yunyu 1998, di tuγalin-is s axxam ukkud tmeṭṭut-is Nadia d snat n teslifin-is. Iɛdawen n tudert qurɛent anda akken ur yettizmir ad yeslek, γas ulamma yerra γef yiman-is, maca abruri n ṛrsas i d-yuragen fell-as yegla s terwiḥt-is. Yuzzar lexbar, tenhewwal tmurt n Leqbayel, zzant taswin, yettuqqet usnunnec γef tmettant-is, wid i t-yenγan, acimi i t-nγan…Lḥasun, wid i iḥemmlen Lounes tejreḥ tasa-nsen, ḥsan dakken d awezγi ad d-ilal win ara t-id-yecbun, win akken yeddren s tissas. Yak yenna Lounis AT Menguellet deg wawal-is :

«Tirrugza ur tuḥwağ aɛeggeḍ, Ma ur tt-id-tewwid mi ara d-tlaled, Ur tettnuzu di leswaq»

Segmi akka i iruḥ Lounès, tizlatin-is neddhent di yal amkan, anda yedda umdan ad isel i ssut-is yettbeɛziq. Ahat ṭṭfent yal tama, almi ula d tasuta-nni ur as d-necfi ara tsell i tezlatin-is. Yal 25 di yunyu, abrid yettawin γer At Dwala, ur yettneqdiɛ ara s tkeryas d lkiran. Iqbayliyen, rezzun s azekka-s, ttarran-as rreḥma, almi yuγal yugar lemqam. Aya, yettbeyyin-d acḥal ceffun yimdanen i lxir, imi Matoub d win yextaren tama n yigellilen, am wakken i t-id-yenna : « Nekk si ssenf n yimeγban. » Ma nezzi-d tamuγli γer ttawilat n usiweḍ, d lkiran, d ifurguten neγ ahat d tikeryas, aṭas seg-sen kesben tteswirat n Lounes i iɛelqen s ttnefxa, i wakken ad d-inin : « Ulamma yemmut, mazal-it yella. » Da i newweḍ s awal n Ccix Muhend U Lhusin :

«Yella walebɛaḍ yella, ulac-it, Yella wayeḍ ulac-it, yella»

Akka, Lounes seg wid ulac-iten maca yella, imi tizlatin-is akk d timsirin, tteḥwiğin-tent medden di yal taswiɛt. Di ddiq, ttafent medden, ilmeẓyen labeɛda, imi yezga yettarra-d i tiγri, ur yelli seg wid yettγurru udrim. Di lawan n leḥris, yella-d di lmendad di taddart-is, yettɛassa am netta am medden γef nnif d lḥerma. Ayen akken i ttxemmimen medden di tuffra, ahat d tugdi, netta iqerra-it-id s uzday n lqedd. Ma d wid yeffγen lufeq n Teqbaylit, ur asen-yeğği ara, igezzer, irennu deg-sen, imi γur-s Taqbaylit ur tettnuz ur tettwarhan. Dγa d Taqbaylit-a iwumi yettarra azal di yal tizlit, yessaweḍ, achal n tikkal, yessukkes-d atas n yimeslayen si fennu. Isefra-s zḍan, ṛessan deg yiwet n tγessa ara yilin d tigejdit i tudert n tutlayt d yidles amaziγ. Ur yezmir ḥedd, ad yenkerr amecwar n Lounes, abrid-nni yessan d isennan, yernan iɛedda-t ḥafi. Aniwa ur necfi i taluft n tuber asmi akken i t-fetkent xemsa n tersasin, neγ tadyant n 94 mi yesɛedda 16 n wuḍan deg yifran n yirebraben, almi tegla-as tis tlata. D aqerru n lmeḥna, yerna yenna-t-id deg tezlit-nni :

«Asmi i d-luleγ d ass amcum Deg ufus i d-kemseγ lehmum Akken ur i yi-ttixxiren ara»

Limer ad imuqel umdan ayen akk i yexdem, ayen yecna d wayen yesɛedda, ad d-tiniḍ yedder lqern, maca deg 42 n yiseggasen yessaweḍ igmer-d agerruj yecban wagi i d-yeğğa. Am wakken i d-nebder di tazwara, dakken Lounes amzun akken yettwali ayen ara yeḍrun yid-s ɣer sdat, imi deg yiwen n usefru ur yecni ara yakan, i d-nekkes seg udlis yura Yalla Seddiki : « Lounes Matoub, mon nom est combat », ad naf :

«Ad lehhuγ ttaggadeγ Dayen ad nefleγ Anda akken ğğiγ tacriḥ-iw Tikkelt-a ma deg-s brettxeγ Ur d-ttensareγ Ad ruheγ s lqedd-iw Ayen akk ɛzizen ḥemmleγ Deffir ad t-ğğeγ Imi d nekk i d axsim-iw»

M. Smail