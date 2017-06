asmekti n wass n 25 yunyu 1998

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Ulac anwa i izemren ad yettu as n 25 deg yunyu 1998, d ass qerriḥen s waṭas, acku anaẓur ameqqran, Matoub Lounes yettwanɣa s tersasin n leɣder deg Tala Bounan deg uzal qayli, sdat n tmeṭṭut-is Nadia d uletma-s. Akken kan i d-yusa seg tmurt n Fransa ɣer tmurt-is , yessufeɣ-d adebsi aneggaru Tabrat i lḥekkam , mazal yesgunfa deg uxxam-is, deg ussan n yimuras, yettwaɣder , yettwanɣa. Yeɣli i twacult-is, yeɣli i ugdud amazigh, yeɣli-as i tmazight. Yal aseggas seg 1998 ar ass-a n wussan, mazal ur d-iban anwa i t-yenɣan, uletma-s Malika teqqar-as : « ilaq ad d-iban assa-a neɣ azekka win yenɣan gma awḥid ». Ma d yemma-s, teqlalaḥ akken ilaq. Tezga tettɣimi sdat tewwurt am wakken tettraǧu ad d-yas mmi-s ; ulac anwa ur neẓri ara d akken Lwennas icennu ɣef tmazight, ɣef tlelli, tadukkli , leqbayel, tayri d waṭas n yisental i icudden ɣer tmetti taqbaylit. Ur iḥemmel ara tamḥeqqranit.Tajmilt i Lwennas, tettuɣal-as yal aseggas sɣur Axxam n yidles Mouloud Mammeri, sɣur taddart-is Tawrirt Moussa , sɣur tiddukkliwin yemgaraden am Tddukkla Mouloud Feraoun. Isem Matoub Loune, yettwassen deg tmurt n Leqbayel, yettwassen deg tmurt n Fransa. Isem-is yettunefk i waṭas n yimekwan neɣ n yiberdan, am Uxxam n yidles yellan deg Micli, neɣ abrid yellan deg Fransa. Tella Tugna-ines deg waṭas n tuddar am taddart n At Hamsi deg Uqbil , imi Lwennas ḥemmlen-t aṭas lLeqbayel acku ula d netta iḥemmel-iten. Aseggas –agi, tusa-d tmettut-is Nadia s axxam-is imi acḥal i teqqim ulac-itt, tusa-d akken ad as-terr tajmilt i urgaz-is Lwennas , tusa-d twacult-is. Ma d Leqbayel, sumata, ddurt uqbel ass n 25 i bdan aheyyi i tejmilt n usalas d uzamul n tmazɣa Matoub Lounes.

Z. B. Y.