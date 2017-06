Deffir urgaz, tella tmeṭṭut (1)

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Irgazen n Tala Zeggaɣen, wid iwwḍen ttufiq, wid iwwḍen i unejmuɛ n taddart, meṛṛa udren-d ɣer Tewwurt n Tmadaɣt, ɣer tmeqbert anda ttnejmaɛen, seg wasmi akka i ǧǧan lǧama n Ufella. Zik, asmi tesɛa taddart sebɛa meyya iterrassen akken i t-id-immal leḥsab n tmecreṭ, ttnejmaɛen, ttẓallen di lǧama n Ufella. Tura mi akka izad lɣaci tuɣal tedyeq xas akken tesɛa snat n tzeqqiwin dduklent d useqqif. Ur tessaweḍ ara ad tawi annect n lɣaci ittnejmaɛen. Ǧǧan-tt kan i tẓallit.Tawwurt n Tmadeɣt deg ttnejmaɛen ass-a Wat Tala-Zeggaɣen zik tella d amadeɣ. Deg-s, aẓẓebbuj, deg-s tametwala, imliles, idmim, uzzu yerna izḍa isberber fell-as inijel ssya u ssya. Ur ikeččem yiṭij wala umdan, yeqqim kan d ayla n lewḥuc. Qqaren-d d taddart n At Lhaǧ I asen-tt-ifkan mi d-guǧǧan d akessar si taddart taqdimt. Taddart taqdimt n Tala-Zeggaɣen zik tuzga-d usawen sufella n yiwet n tewrirt. Ddren din alammi d asmi i asen-d-tusa teqriḥt sɣur tudrin i asen-d-izzin. Akken ad smenɛen iman-nsen guǧǧan-d d akessar, ɣer wanda llan tura, ɣer wakal n yimrabḍen, llan ddaw laɛnaya-nsen. Zenzen-asen akal deg bnan ma d timeqbert fkan-asen akal n Tewwurt n Tmadaɣt. Qqaren-d seg wakken d amadeɣ wadeg-nni deg meḍḍlen, iseggasen-nni imezwura, mi meḍlen yiwen, azekka-nni ad t-id-afen skeflen-t-id lewḥuc. Ass-a d wussan, taddert tennerna akin akka ur d-tegri lmitra n wakal ur nebni, aniwer terriḍ d ddiq. Lɣaci yegget alammi imezdaɣ ur ufin ara anda ara qqimen wala anda ara nnejmaɛen. Xas akken arrac zgan tturaren di tmeqbert tuqqna tawaffra, xas akken imeqqranen zgan ttɣimen, ttẓallen ɣef yiẓekwan, maca di tazwara imezdaɣ ugin meṛṛa annejmuɛ n taddert di Tewwurt n tmadaɣt ttnaṣfa n yiẓekwan. Ugaden ddeɛwessu. Acḥal i wumi ara tesleḍ seg wid izgan ttẓallen neɣ ttɣimin sufella n yiẓekwan qqaren: “ad aɣ-imneɛ Ṛebbi seg ddeɛwessu n wid iẓẓlen dagi.” Maca, uɣalen akk ttnejmaɛen din imi ulac anda ara ruḥen. Seg ttnejmaɛen din, mi ara yili ur yefri ara unnejmuɛ, aṭas i wumi ara tesleḍ daɣen qqaren: “waqila newwi ddeɛwessu.” Imezdaɣ n Tala-Zeggaɣen am nutni am wiyaḍ ttnejmaɛen yiwet n tikkelt i wagur neɣ mi ara d-iḥder cɣel iḥemqen i wumi tlaq tɣimit d umatu ma ulac ad ifat. Wid ikecmen ttufiq n taddert , ttaǧǧan lecɣal-nsen ttasen-d ttezdin d agraw daxel n lǧama n lemqam mi ara yekkat ugeffur am wussan usemmiḍ di tegrest neɣ berra i ubeḥri mi ara ilhu lḥal am wussan unebdu, ttmeslayen, ferrun timsal d lecɣel n taddart mi ara d-ilin

...yettkemmil

Ramdane Lasheb