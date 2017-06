«ur nufi anda ara necnu di Bgayet !»

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Ɣef tnaga n waṭas n medden, ur d-yelli ara iseggasen-a ineggura usihar n ccna am win i iga Zedek Mulud deg Buǧima ass n 16 yunyu iɛeddan. Ugar n 4500 n lɣaci i d-yusan seg waṭas n temnaḍin, n Tizi Wezzu ladɣa, akken ad mlilen s teqreb bab n "Taqbaylit-nni". Deffir tmeɣriwin n Canada d Filadilfi iɣef i d-yenna unaẓur « ɛeddant akken ilaq », tusa-d nnuba i wat tmurt akken ad ilin akked win i ten-yezzuzunen s wawal n tnaslit d tjaddit. « Am yal tikkelt, zemreɣ ad d-iniɣ iɛedda usihar n Buǧima am tergit yelhan. Igerrez s waṭas ». I aɣ-d-yenna Zedek Mulud mi yesteɛfa cwiṭ seg tmeɣra i yekkan azal n 3 n yisragen. Ma yella ɣef ttiɛadat n ccna i yellan deg wahil n tuzzya tamaḍlant "D Abrid kan", niqal tturaǧun ad mmaggen di Bgayet d Zzayer, nesteqsa Zedek Mulud yerra-aɣ-d s usḥissef : « Ar tura, ur nufi ara amek ad nheggi igalaten-nniḍen di Bgayet. Acemma ur yelli d unsib. Ad nemlil ahat di tfaska n ccna amaziɣ ». Deffir tirza-a n kra n wussan kan ɣer yidurar, yuɣal Zedek Mulud ddurt iɛeddan ɣer Fransa ilmend n yigalaten-nniḍen i t-yettraǧun dinna.

M. K.