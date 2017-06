Yegrurej kra din yellan d adɣaɣ

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Tezga-d taddart-a gar sin yisaffen. Asif deg umalu, wayeḍ deg usamar. Tezdew s idis n teẓgi n Ukefadu. Tajumma-s meqqret mačči d izli, mačči dayen d ttaṭṭafent wallen. Lqaɛa-ines di tama, tuli, di tayeḍ, tṣubb, ulac aṭas n lemqiɛda.

Abrid n ukeṛṛus neɣ abrid ameqran akken i as-qqarent temɣarin, yebḍa-tt ɣef snat n tamiwin : tama n ufella akked tama n wadda. Abrid-agi, ur yessufuɣ ara, yessawaḍ kan imezdaɣ n taddart ɣer taddart. Aṭas n yiberdan ireqqaqen i yicergen tizenqatin n taddart, ssufuɣen akken ma llan ɣer ubrid ukeṛṛus. Ixammen-is, sedṛen wa deffir wa, wa isenned ɣef wayeḍ, wa ɛlay, wa yerxa. Imezdeɣ n taddart, nnernan s waṭas, fɣen akk s lebni ɣer beṛṛa n taddart, ǧǧan taddart taqdimt. Ixammen imaynuten, meqqin-d am treɣla deg yigran. Tuɣal taddart, tettak anzi ɣer temdint s tmezduɣin-is ɛlayen akked tḥuna di yal amkan. Deg ubrid ɣer taddart taqdimt, ad ak-id-iqabel yiwen uxxam aqdim. Am yixxamen akk yellan dinna, iqermud-is yerdem, tasga-ines tcuff, kra n yidɣaɣen grurjen-d ɣer lqaɛa. Aɛric n tejnant, yerra tili i ubrid yettawin ɣer tewwurt n uxxam. Tajnant ur tufi afus ara tt-iẓebbren, kra n triwa, ɛelqent-d am iẓedyen, ma d iguza ulac, kra n tɛeqqayin kan i d-yettbanen. Lluḥ n tewwurt n beṛṛa, icudd s ileẓwi ɣer tmeddict n lluḥ wis sin i d-iqureɛ umder, taẓekṛunt-is teclex, tɛelleq. Di lferca, mazal tamuqqint n qlilu, tenta gar-as d ṛṛef. Afrag-is, tezdeɣ-it tsussmi, ulint-d teblaḍin-is. Tiɣemmar-ines, yuli-tent uberčečču n tissist. Deffir n tewwurt n daxel, mazal tasebbalt teččur d aman akked tseṭṭa n tidegt, iferriwen-is qquren. Tumlilt iselɣen tasga, teslex-d teɣli-d ɣef ulemsir yersen ɣef tesrirt. Tixmiṛt iselɣen tiɣerɣert, wwten deg-s iɣisan, teftutes. Mazal acbayli di teɣmert, taqruct tqeccem tɛelleq s ilni ɣer ujgu. Aẓeṭṭa, celxen ifeggagen-is, kra n wulman cudden ɣer tjebbadin, aqerdac yerres s idis-is. Mazal ciṭuḥ n yiɣed sdaxel n lkanun, seg yidisan-is, rsen yinyen, kra n yilɣan, kra n tseḍwa n uceṭṭub akked teqcert taḥeḍmant. Kra n yijeqduren, rsen wa ɣef wa deg wagens : taccuyt, taseksut, tabaqit, aɣenja, tabuqalt,...atg Takufit d ukufi ffuncen, mazal-iten rsen ɣef udebder war tidima. Adaynin, yeččur d timercalin n tuga, maca ulac tayuga. Takanna seg wayen tɛebba, tekna, taḍwiqt-is yetthuzzu-tt ubeḥri, tettẓenẓun. Deffir n uxxam, iban-d uqwir, xas akken lal-is teǧǧa-t, netta mazal yettaǧǧa-d, mazal taga akked tɣeddiwt tmeqqi-d deg wakal-is. Ma tkemmleḍ abrid, ad tɛeddiḍ nnig tala. Ad tt-tafeḍ d tilemt, teḥzen, deg ucercur-is ur d-tecerbubeḍ tiqit n waman. Di tesga-ines, tehruri, iqermuden-ines, ɛelqen gar yigenni akked tmurt. Abrid-is d ilem, yebda irgel-it inijjel, dayen ur tettawint ara tullas. Asariǧ deg i tessen yiqḍaren yudam, yeẓqef. Yessufuɣ ubrid n tala srid ɣer tejmaɛt, ula d nettat d tilemt, ula d amɣar ur yettnuḥ. Lkanun-is, yeččur d iɣed, mazal kra n yisufa tessager tmest. Ssqef-is, yessebrek-it duxxan, ttbanen-d kra n iṭiṭucen deg yiqermuden yerẓen, kra iqujjimen deg-s ɣlin-d ɣer tɣerɣert-ines. Tiɛettabin deg ttɣiman yimɣaren, yuli-tent uɣebbar.

Fahim Messaoudène