Par DDK | Il ya 34 minutes | 54 lecture(s)
Iminigen n tmura n unẓul
Wa meɛḍur, wa d lḥeqq-is
Imezdaɣ n Tizi Uzzu, ḥemmlen u ttqadaren s umata aberrani. Ɣef wanct-a, dɣa, i d-ttasen-d ɣur-s ula seg tmura tiberraniyen, ladɣa tigi n unẓul. Yal wa d acu i t-id-yewwin. Wa yerwel-d seg ṭṭrad n tmurt-is, am yimezdaɣ n tmura n unẓul, Isuriyen d win-nniḍe, wiyaḍ d axeddim i ten-id-yewwin. D acu kan, ussan-agi ineggura, s imal yettimɣur umḍan n yimezdaɣ n tmura-agi n unẓul, neɣ wid iwumi qqaren akka iberkanen. « Bdan-tt s sadaqa, uɣalen win i asen-yefkan duru, ad d-tazzel terbeɛt n 10 yid-sen, ɣer ɣur-k. Tullas, dɣa, d tawaɣit : ad ttaṭṭafent imdanen seg yiselsa-nsen, yerna mačči yiwen umkan i ṭṭfen , llan tama n la garre sewwayen dinna, gganen dinna. Smesxen akk tawennadt » akka i d-icetka yiwen n umezdaɣ n temdint n Tizi Uzzu. Aṭas i yettcetkin seg-sen, maca ulac acu i d-yeḍran akka s wudem unṣib i tifra-nsen. Ttugaden yimdanen ad ṭṭfen aṭṭanen seg lǧiha-nsen imi ttruḥen ɣer yiɣerbazen, ttalin ɣer ttawilat n usiweḍ, nutni gganen deg yimekwan iwumi ssamasen s timad-nsen, ɣef wakken i d-iban wanda ttilin. Wamag aɛiwen, ttɛawanen-ten akken ilaq. « Ilaq imḍebbren, ad dafen tifrat i taluft-a. Mačči d akrah i ten-nekreh, meɛna d tamsalt n tdawsa d tmetti » i iwala yiwen umezdaɣ-nniḍen. Wiyaḍ, walan d akken ma yella kra n unujmuɛ n usurdi, ilaq ad iruḥ ɣer yimezdagh n Tizi Uzzu i yeṣɛan aṭas n yimeɣban akked yimuḍan. « Ula deg lemtel yella, win yebɣan ad iẓur lemqam, ad yezwir deg wat uxxam », labeḍda imuḍan n tgezzal i yeḥwaǧen afus n tallelt. Kra n yimezdagh n Tizi Uzzu, iɣaḍ-iten lḥal « Imi arrac n tmurt yettinigen ɣer tmura lberrani, ur ttidiren ara ma yella ur xdimen ara, maca wigi ufan kullec baṭel, ttruhun gganen ula deg leǧwameɛ, ad buhrun.
Z. B. Y.