Asileɣ n yiselmaden imaynuten

Am wakken i yella deg wahil n tneɣlaft n usegmi Massa Nurya Benɣebrit, ad ɛeddin ussan-a, seg umenzu armi d 15 yulyu, yiselmaden imaynuten deg usileɣ n send beddu unsib n usɣer deg tuɣalin tiɣurbizin i d-iteddun 2017/2018. Yelha ad d-nesmekti dakken ilemẓiyen-a ara yuɣalen d iselmaden seg wayyur n ctember, d wid yellan wwin-d yakan amsizwer ilindi, maca ttwasersen deg wumuɣ n uraǧu alama i d-llan yimukan, akken i d-yewwi uɣlif n usegmi . Ihi tura yeffeɣ ssber-nsen ɣer tafat imi asen-d-ssawlen am wakken i asen-ṛegmen tazwara. « Aṭas-aya nekni nettgani taswiɛt am ta mbeɛd iseggasen n ulemmud d tɣimit war axeddim. Seg tama-nneɣ ilaq ad ngerrez amahil ». I aɣ-d-tenna yiwet n tlemẓit i yeɛna uselmed. Ɣef wayen yeɛnan tamaziɣt, ttwaldin kra n yimeḍqan d ijdiden i lfayda n wid i ttuɣ ttraǧun s ugerdas axeddim, maca ad yeqqim d drus maḍi ɣef wawal n yimeɣnasen d yiselmaden. Mazal ur tesɛi ihi amḍiq iwennɛen deg wakal-is.

