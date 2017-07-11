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Asegmi aɣelnaw
Banen-d yigemmaḍ n ukayad n BEM
Igemmaḍ n ukayad n usegmi alemmas yettwassnen s yisem n BEM, i useggas-agi aɣurbiz n 2016-2017, iberḥ-d yis-sen Ddiwan aɣelnaw n yikayaden d temsizzliyin ass-nni n ahad ɣef 11h00 n uzal. Azal n 566 221 n yinelmaden i isɛeddan akayad-agi deg 2234 n wulmisen n yikayaden, i d-yellan seg 04 alamma d 6 seg waggur n yunyu iɛeddan, leḥsab n wid i t-id-yewwin yewweḍ 56,33% deg 48 n lwilayat n tmurt. Yuli ugemmuḍ-agi s wazal n 1, 93% ɣef ukayad-nni n yilindi, imi deg useggas iɛeddan yelḥaq azal n 54,42%, ma d aseggas-agi, yewweḍ azal n 56,33 %. Ad d-nesmekti kan, belli inelmaden-agi i yesɛan tazmilt n 10/20 neɣ ugar ad ruḥen deg wussan-agi ad jerden iman-nsen deg useggas amezwaru deg tesnawit. Imi tuɣ yakkan xtaren d acu ara ɣren, llan deg-sen wid ara yeɣren tasekla wiyaḍ d tussna.
Ghani Amazigh