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Igemmaḍ n ukayad n BEM
Tizi Uzzu deg umḍiq amezwaru s 67, 02%
Ass-nni n ttlata (ahad) yezrin i d-banen yigemmaḍ n ukayad n taggara n uswir alemmas (BEM) n useggas aɣurbiz 2016-2017. Ɛlaḥsab n tenmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, azal n 13313 i ijerden iman-nsen deg umuɣen n usεeddi n ukayad-a, acu kan ala 13246 deg-sen i t-sεeddan. Leḥsab n wid i t-id-yewwin, yelḥaq 8878, s lqidar n 67, 02%, s wakka i d-tḥela amkan amezwaru deg umyezwar I tikkelt tis 9 deg wakal aɣelnaw. Ma d amḍiq amenzu n umyezwar n yinelmaden deg lwilaya n Tizi Uzzu, yuɣal i tnelmadt Djaouti Lydia, yeqqaren deg uɣerbaz alemmas Hadjeb Mohammed Iloula, s tneqiṭ n 18,72. Ma amḍiq wis sin tḥara-t-id tnelmadt Nacer Lyna, yeqqaren deg uɣerbaz alemmas Loutfi n Tizi Uzzu, s tenqiṭ n 18,72 ula d nettat. Ma d inelmaden i yewwin ugar n 18, wwḍen 18 n yinelmaden, ma d wid i d-yewwin ugar n 17 leḥqen 131. Ma deg wayen yeεnan amyezwar n yiɣerbazen ilemmasen: d aɣerbaz alemmas Nacaf Mohammed Akarou deg Azeffoun i yewwin amkan amezwaru s wazal n 97, 06 %. Ad d-nesmekti d akken lwilaya n Tizi Uzzu d tikkelt tis ṭẓa (09) ideg i tewwi amḍiq amezwaru deg umyezwar deg ukayad-a n BEM deg wakal aɣelnaw. Ad d-nesmekti diɣ belli agemmuḍ amatu yewweḍ ar 73,68% s yinelmaden-nni iɛeddan d ugemmuḍ amatu n useggas.
A. A.