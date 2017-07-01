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Tizi Uzzu
Timliliyin n ddabex ufus
Taneɣlaft n yilmeẓyen d waddal, Tenmehla n yilmeẓyen d waddal n Tizi Uzzu, Asqamu aɣerfan n lwilya (APW) n Tizi Uzzu, s tallelt n Tfidiralit tazzayrit n ddabex ufus, agraw Anaddal Mouloud Mammeri d wiyaḍ, heggan-d tazrigt tamezwarut n temliliyin tigraɣlanin n telmeẓyin. Gan-tt d tajmilt i tnaddalt Amara Samia. Llan-d temliliyin-agi seg 29 yunyu iɛeddan, ad salint ass-agi n 03 yulyu 2017, deg Tzeqqa n waddal n unnar n umenzu n unbir di tlemmast n temdint n Tizi Uzzu. Ugar n 8 n trebbuyaɛ i d-yellan di ttiɛad, yecban Agraw anaddal Mouloud Mammeri, Benzert n Tunes, Tarbaɛt taɣelnawt n yewwḍen 20 n yiseggasen... Ma d ass-agi n letnayen, 03 seg yulyu, ad d-tili tukci n yigerdasen d cciɛat akked teqbucin i trebuyaɛ irebḥen.
A. A.