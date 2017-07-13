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Tamda Userɣi
Agerruj i d-yefka udrar Lalla Xdiǧa
Tezga-d Temda Userɣi deg taddart n Wat Lqayed. Tebɛed ɣef tɣiwant-is Iwaḍiyen s wazal n 7 n yikilumitren, ma ɣef Tizi Uzzu llan 30 n yikilumitren.
Kkan-d waman n Temda Userɣi seg udrar n Lalla Xdiǧa. Ruḥen-d d asif gar snat n ddarrat n yiẓra imeqqranen. Llant 7 n tmedwin deg tama-agi : 6 n tmedwin, lqayit, tis 7 ala, dɣa deg-s i sucufen warrac imeẓyanen. Skud tettaliḍ asif-agi d asawen s adrar n Lalla Xdiǧa, ttḍeyyiqen ciṭ ciṭ yiẓra-nni, akken alamma tmuggreḍ Ifri n Tteryel. Din, yeɛɛer nezzeh neɣ ɛad d awezɣi ad tkemmleɣ. Xas ulamma tettuneḥsab Temda Userɣi gar tgemmi taɣelnawt, acu kan ur d-yelhi ḥedd seg useḥbiber-is, ǧǧan amekkan yecban win i mehmel. Yella-d ustehzi d ameqqran seg tama n yimḍebbren. Amekkan am wa i icebḥen aṭas, i bdan la tteqsaden yimdanen s imal seg yal tama deg wussan n lḥamu neɣ i usgunfu, mazal-it ur yettawessen ara deg lwilaya n Tizi Uzzu, wamag deg berra, werǧin, ahat, i t-id-yewwi umeddaḥ deg teqsiḍt. Amḍiq am wa i izemren ad yesnerni u ad yesnefli aḥric n tmerrit deg tmurt n leqbayel, ǧǧan-t akken d asuki : ur bnin kra ɣer tama-s. Ur telli la tḥunut, wala asečču neɣ asensu. S kra n win i iqesden Tamda Userɣi, tewwi-d fell-as ad yawi yid-s tarzef ma yebɣa ad yesɛeddi kra n wakud dinna. Ula d arrac imecṭaḥ i yessucufen deg Temda-agi, ulac anwa i ten-yettɛassan, ksan mehmel. Limer ad yeɣreq yiwen, ur yelli ḥedd, ad t-id-yejber. Ula d tiwaculin, ttkukrunt ad qqiment dinna imi amur ameqqran i iqesden amekka-a, d irgazen, xas ulamma ur d-yettili cwal neɣ tukksa n sser deg tama-nni, imi seḥbibiren yimezdaɣ n tamiwin ɣef talwit d liser n umekkan. Seg tama n teqbaylit, ur d-yelli kra n ustehzi sɣur imesdurar n temnaḍt-nni. Tzemreḍ ad truḥeḍ deg yal tallit, u ad tekleḍ, ur yelli kra ara yeḍrun yid-k. Ttruḥun-d waman n wasif-a srid ɣer win n Taxuxt, syin ttilin-d d aɣbalu i irennun aman i ubaraj n Teksabt. Tamda Userɣi, d amekkan-nniḍen igerrzen i tekseb tmurt n leqbayel. D agerruj i d-yefka ugama i umdan limer ad as-yeg leqrar.
Hocine Moula