Deffir urgaz, tella tmeṭṭut (2)

Par DDK | Il ya 34 minutes | 39 lecture(s)

Tikwal ttnejmaɛen kan, jemɛen-d idrimen i usnerni n tgerrujt n taddart icban anejmuɛ n lḥaquq. Wid isedduyen tajmaɛt, lamin d ṭṭemman i t-ittḥamin zwaren wwḍen ɣer umekkan. Suffɣen-d tiḥṣirin yellan di lǧama n lemqam illan din ssan-tent berra, qqimen d agraw ddaw tẓebbujt i tili, ttheggin gar-asen annejmuɛ simi ara d-awḍen innejmaɛen. Xas akka tamurt tbeddel seg wasmi akka d-ikcem urumi, xas fransa terẓa taxeddimt n udrar d tuddsa ɣef i tbedd tmurt n leqbayel,I qbayliyen mazal sedduyen tajmaɛt am ik. Imɣaren, irgazen d yilmeẓyen ttawḍen-d d tirebba ta deffir ta ad as-tiniḍ ɣer lǧanaza ara ruḥen. Imɣaren d wid meqqren ṭṭfen imukan iqerben ɣer lamin d ṭemman mačči kan akken ad slen akken ilaq maca ḥemlen ad d-inin awal-nsen, ttakken-d ṛṛay-nsen. Ilmeẓyen, wid ikecmen melmi kan ttufiq, ttɣimin ɣer deffir, lemden ɣer yimɣaren amek ttmeslayen. Ulac win izemren ad d-immeslay zdat baba-s. Akken qqimen akk imnejmaɣen, lamin izzi akka ɣer ubrid d-ittawin ɣer tmeqbert ma ulac win ara d-iteddun, ssyin iwehha i Ccix n taddert ad d-iɣer lfatiḥa. Ikfa Ccix yebda awal lamin s uṣelli ɣef nnbi : -Llah u ma ṣelli ɛlik a rasul llah! Llah u ma ṣelli ɛlik a rasul llah ! Imnejmaɛen rran-as-id akk, ṣelli ɛlih wa sellem. Ssyin ibda awal ɣef cɣel ɣef ara mmeslayen. Ibda umeslay, mmeslayen yirgazen slid Saɛid u Ḥemmu n At Brahem d tmital-is. Di tejmaɛt n Tala-Zeggaɣen yuɣal uqelmun s iḍarren. Wid issawalen taqbaylit, imusnawen d wat tirugza d nnif uɣalen di rrif, ṛṛay yuɣal ɣer bab usurdi d cci. Asmi tetteddu, tbedd tejmaɛt ɣef lḥaq baba-s n Ḥemmu d netta i d amsewwaq n taddart. Ma ulac-it, leǧmeɛ n taddart ur iferru ara. Seg wasmi yuɣal ṛṛay deg yifassen n wid ittgallen kan s usurdi, Ḥemmu d wid i t-icban uɣallen di rrif ur asen-ttaken ara awal di leǧmeɛ n taddart. Yiwen wass, nnejmaɛen wat taddert, seg ikker cwel gar imnejmaɛen, leǧmeɛ yegguma ad yefru, inṭeq yiwen seg yimnejmeɛen ɣer Ḥemmu yenna-as: -A Ḥemmu n At Brahem mmeslayen akk imnejmaɛen ala kečč ! - I mi tebɣam ad d-mmeslayeɣ, ad awen-d-ssiwlaɣ yiwet n tedyant. Yella yiwen n uzrem ittidir deg uxjiḍ-ines, deg tlemmat n tmadaɣt, akken ad t-nɣen saɣayen times i tmadaɣt-nni. Ad yerǧu alamma tensa yiwet n tama, ad d-izwir aqerru-s ad d-iffeɣ anda tella tmes iwala-tt. Yiwet n tikkelt izwer-d taseṭṭa-s, ikcem deg ujajiḥ n tmes, iḥsel dinna. Ihi ay atmaten Ḥemmu n At Brahen ur ittmeslay ara, mmeslayet kan kunwi. Wehmen akk imnejmaɛen di teqsiṭ i d-yewwi Ḥemmu ala yiwen n umɣar i itt-ifehmen, yenna-asen : - ay atmaten, ayen d-inna Ḥemmu n At Brahem d ayen i aɣ-d-iḍran. Asmi ṛṛay illa deg ufus n wid i wumi tezwar, deg ufus imusnawen leǧmeɛ ifra, tura mi yuɣal deg ufus n wid i wumi ur tezwar ara, a-ta leǧmeɛ yerwi yegguma ad ifru...

yettkemmil

Ramdane Lasheb