Par DDK | Il ya 34 minutes | 25 lecture(s)
Mohamed Boudiaf
Yerra-d asirem i ugdud deg kra n wagguren kan
Ilul uselway Boudiaf ass n 23 deg yunyu 1919 deg lwilaya n Msila. Yeɣra dinna, syin yuɣal d axeddam deg tedbelt.
Mebɛed ṭrad wis sin n umaḍal anda yella d aɛsekri s ddaw n tmehrest n Fransa, u mebɛed mi d-ḍrant twaɣiyin n 8 deg maggu 1945, yekcem amennuɣ aserti deg ukabar n MTLD, syin yuɣal d imḍebber n tama n Qsenṭina deg OS. Aṭas n temsal i yessemsawi gar Messali d wiyaḍ deg yiseggasen 1953-1954. Am wakken ittekki deg unujmuɛ n 22 i d-yeslulen amenzu n unbir n ṭrad azzayri, u yekka, diɣ, deg CRUA. Yettuneḥsab gar yirgazen i d-iheggan lecɣal-a. Syin, yettuceyyeɣ s yisem n FLN ɣer Fransa deg useggasbn 1954 i wakken ad d-iheggi dinna tuddsa i FLN. Yettwaṭṭef akked yimdukkal-is ass n 22 deg tuber 1956 mi yella deg tmesriffegt. Yeqqim d aɛeggal n Usqamu aɣelnaw n tegrawla seg 1956 ar 1962. Yuɣal d aneɣlaf deg useggas n 1958, d aɛeggal n GPRA 1961. Yella d aselway Tesqamut HCE, u yettuneḥsab d aselway n Lezzayer seg 16 deg yennayer 1992 ar 29 deg yunyu 1992. Yettwanɣa srid deg tilivizyu deg yiwen usarag deg lwilaya n Ɛennaba. Deg kra kan n wagguren i yeḥkem, yebda yettarra-d asirem i tmurt u gar yimezdaɣ. Gar wawal mechuren i d-yeǧǧa, ad naf : «S wacu i aɣ-ifen leǧnas ? S leqraya d tmusni !» Awal-a, yenna-t-id ass n 29 di yunyu 1992 deg Uxxam n yidles n Ɛennaba. Am wakken i d-yenna-d diɣen : « Wagi d afus-iw, ẓleɣ-t i yimdanen i merra. » Lameɛna, imdanen-nni yellan ttrajun lxir deg ufus-nni ur idum ara usirem-nsen ula kra n ddqayeq, imi leḥǧab yellan deffir n uselway yedreg deg-s leɛǧeb ! Boumaârafi, yiwen seg wid ilaqen ad yesseḥbiber ɣef tudert n Boudiaf, yessureg fell-as aɛbar i wakken ad iqemmeḍ lɛemr-is. Mačči kan d aselway i yenɣa, maca d asirem. Ula d Lwennas, ameɣras n tlelli yeɣlin ula d netta s leɣder deg waggur n yunyu, yecna fell-as:
D lesnin tefɣeḍ tamurt
Tnufqeḍ, tugiḍ leɣlaḍ
Deg-k i nerǧa ttbut
Deg wayen i hemjen wiyaḍ
Tḥelli-d deg-k lmut
Wwin-tt-id widen ur turǧaḍ
Awwah, awwah a tuǧǧal
Ruḥen-aɣ yirgazen ur nuklal.
H. Moula