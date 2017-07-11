Par DDK | Il ya 18 minutes | 2 lecture(s)
Wizgan
Teldi temkerḍit tamaynut i tɣuri
Idles d iles , agrud yeqqaren ass-a d win yettḥezziben i uzekka : Taɣuri tesɛa azal meqqren di tmetti imi d tin i d-ittrebin, d tin i yessnarnayen deg wallaɣ n umdan, d tin i yessimɣuren di ccan n leǧnas. Ihi tagi d yiwet n teɣri i d-yeffɣen si taddart n At Wizgan. Tikti-agi d asnulfu n yiwet n temkarḍit taɣelnawt di taddart. Ad yebdu usenfar akka : ur yyettɣimi ara kan udlis di temkarḍit, meɛna ad yelḥu : ad tafet di leqhawi, di tḥuna, deg wallalen n usiweḍ. S umata, anda akk ttilin imdanen, zemren ad affen idlisen i tɣuri. Yal afus yettak-it i wayeḍ, acu kan axeddim n ssaḥ, ha-t-an gar yifassen n Wat taddart imi ilaq ɣef yal yiwen, ad yessers azal n sin neɣ kraḍ n yidlisen. Akka, yal yiwen ad yefk afus n eamɛawna i tikti-agi akken ad tebdu tilḥin, ad tuɣal d asenfar ara d-yawin lɣella i wallaɣen n yimdanen , imi taɣuri d tin yessufuɣen allaɣ n umdan si lḥebs, tettruẓu-as leqyud akken ad yeffeɣ ɣer tlelli . D ayen ara yefken, daɣen, afud i yimyura i wakken ad kemmlen deg wayen xeddmen. S wanect-a, ad yettwazuzer yidles n tɣuri, ad yennerni s usenfar-a i d-yebdan di taddart n At Wizgan, ahat d win ara yeṭṭreḍqen di tuddrin-nniḍen.
S. Yamani