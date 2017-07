I lmend n 55 yiseggasen ɣef tmunent

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Am yal tikkelt mi ara d-teḥḍer tugnit, Amazday aɣelnaw i ustan n timant tamaziɣt, ihegga-d yiwen unejmuɛ s wazal-is di tɣiwant n Yiwaḍiyen ass n 05-07-2017 i lmend n 55 yiseggasen i iɛeddan ɣef tmunent n tmurt n Lezzayer. FDeg unejmuɛ , mmeslayen-d ɣef tmurt n Lezzayer , ɣef yimeɣrasen yefkan idammen-nsen d asfel i tlelli, ɣef yidles d ttutlayt n Tmaziɣt. Akken daɣen i d-iwin tanagit n yimeɣrasen n tegrawla n 1954. Syin, begnen-d iswi n umazday : Tamaziɣt d tutlayt tunsibt deg (article) 03 , tamaziɣt ilaq ad tekcem deg (article) 178. Yennayer, ilaq ad yili d ass yettwaxelsen i yixeddamen am netta am Muḥarem neɣ amenznu n Janvier. Tamaziɣt, ilaq ad tekcem akk ɣer yiswiren n yiɣerbazen . I usmenkti, ilul-d umazday deg meɣres 2012 , leqdic d win yettkemmilen imi aḥil i d-heggan d amesbaɣur di lmendad n tutlayt d yidles Amaziɣ.

Y. S.