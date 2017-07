Deffir urgaz, tella tmeṭṭut (3, taggara)

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Azekka-nni tameṭṭut n Saɛid u Ḥemmu teffeɣ ɣer tala ad d-tagem tacmuxt n waman. Tegguni nettraju nnuba. Tilawin bdant awal ɣef unejmuɛ n yiḍelli-nni. Tin iṭṭfen awal ad d-tini , iḍelli di tejmaɛt argaz-iw immeslay-d, yenna-d akka d wakka. Tameṭṭut tessel i tilawin ttalsent-d lehdur n yirgazen-nsent nettat tessusem kan ulac acu ara d-tini. Mmeslayen akk yirgazen-nsent di tejmaɛt ala argaz-is. Mi tuɣal s axxam, tenna-as i urgaz-is :

-ay argaz amek akka akk irgazen mmeslayen di tejmaɛt ala kečč ?

-D tidet a tameṭṭut, mmeslayen akk ala nekk d wid I yi-icban ur nemmeslay ara, ḥaqren-aɣ s wid illan rqiqit.

- Yyah akka ! rǧu ihi, aḥeq wihin d wihin arda ad tuɣaleḍ ad tettmeslayeḍ am kečč am wiyaḍ.

-Acu ara txedmeḍ daɣen kemmini ?

-Sussem kan wagi d cɣel n tmeṭṭut.

Azekka-nni, tameṭṭut-nni teffeɣ zik seg uxxam, terfed tasebbalt tamerkut truḥ ɣer tala. Tewweḍ teɛna acercur –nni n waman tebda tessirid tasebbalt-nni. Tewweḍ-d tameṭṭut tamezwarut tenna-as:

- A tameṭṭut imi d asired ara tessirideḍ tasebbalt-im , anef-iyi ad ččareɣ, argaz-iw d afellaḥ a yi-ittraju ad iffeɣ ɣer lexla.

- Ula d nekk a yi-ittraju urgaz-iw, ad iffeɣ ɣer tyerza.

Tewweḍ-d tayeḍ tenna-as am tmezwart anef-iyi ad acareɣ tacmuxt-iw, ǧǧiɣ llufan di dduḥ. Terra-as:

-ala kemm i iǧǧan llufan di dduḥ, ula d nekk a-ta-n di dduḥ. Akken a-t-in d-yewwḍen ad as-terr awal.

Alammi d-nnejmaɛent aṭas n tilawin, tenṭeq-d yiwet tenna-as i tmeṭṭut n Saɛid u Ḥemmu:

-I tura kemm tebɣiḍ ad brunt akk tlawin-agi! Ilaq ad awint aman di lwaqt. Terra-as :

Ihi a leflantegga acimi irgazen-nkent ur ttaǧǧan ara argaz-iw ad immeslay di tejmaɛt am yirgazen-nkent!

Neṭqent-d tilawin-nni, nnant-as wgi d lbaṭel ur t-neqbbel ara, xas kkes aɣbel wagi tura d cɣel-nnteɣ. Tameṭṭut twexxer-d i ucercur, ugment tlawin uɣalent ɣer yixxamen-nsent. Wwḍent s axxam, nnant i yirgazen-nsent cɣel xedmen di tejmaɛt ur ilhi ara imi xeddmen meḥyaf ula deg umeslay. Nnant akk issefk leflani ad isɛu awal di tejmaɛt. Leǧmeɛ-nni i d-iḍefren, Saɛid-u-Ḥemmu immeslay, ifka-d ṛṛay-is am netta am wiyaḍ.

Ramdane Lasheb