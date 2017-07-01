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Timizart
Tuddar gar yijajiḥen n tmes
Timizart, d yiwet gar tɣiwanin n lwilaya n Tizi Uzzu i tḥuza s waṭas tmes, seg wusan agi yezrin; imi azal n tmanya n tuddar anda i tendeh tmes, yecban Buxaruba, Ibazizen, Taεwint, Ihamham At Saεid, Ibdac, Iɣerbiyen, Izarazen d taddar n Ait bbrahem. Teṭṭef tugdi d tameqrant lɣaci n tama-agi, ugaden ɣef yiqerra-nsen akked yixxamen-nsen, imi kra i asen-d-yezin, yerɣa, ur d-yeqqim kra yellan, ama d tjur, azemmur neɣ iqwiren-nsen. Truḥ akk tfellaht-nsen . Yella wanda tegla ula s lmal-nsen : yerɣa akken d amuddir." Tebda-d tmes -agi ass n lexmis, ɣef ttnasṣif n uzal. Imezdaɣ akk, uzlen-d, yal yiwen ixdem acu iwumi yezmer, limeεna mačči dizli! Srabes n usellek, ur d-lhiqen ara di lawan, tili ur tettaweḍ ara akka", i d-yenna Rabeḥ, yiwen seg yimezdaɣ n taddart Ibaεzizen. Aṭas n yimezdaɣ i d-yeffɣen seg yeixxamen s lxuf. Ugaden ad ten-taweḍ tmes s axxam. Am wakken ttwaxenqen daɣen yiigerdan d yimɣaren imi ur zmiren ara i wanect-nni n dexxan. Ttilint-d tedyanin-agi n tmes yal aseggas. Seg tama n yimḍebbren n tɣiwant, walan d akken « D tamsalt i yeεnan akk imdanen.Ɣef waya i ilaq ad nexdem ttawilat yal anebdu. Lɣaci ilaq ad fersen timizar-nsen. Ad kksen akk ayen i d-yettilin d sebba n usiɣi n tmes deg wussan n lhḥamu yecban wigi », akka iwala yiwen n yimḍebber , ikemmel yenna : « Imezdaɣ n tɣiwant n Tmizart, gren-d tiɣri i srabes teεna temsalt i wakken ad ilin srabes n usellek deg tɣiwant. Taɣiwant-agi-nneɣ tettwattu. Aṭas n yisenfaren i ixussen. Lukan d anda llan ttawilat, tili ur tettaweḍ ara liḥala ɣer wakka! Ass-a, ad d-nger tiɣri i wakken ad yili deg tɣiwant –nneɣ uxxam i uḥuddu aɣarim (protection civile) ». I usmekti, ugar n 113 n yihigaṭṭaren i yerɣan ar tura deg lwilaya n Tizi Uzzu anda tečča tmes azal n 3620 n tjur n lfakya, amur ameqqran d tineqqlin akked tzemrin. Ɣef wakken i d-nnan srabes usellek, d tiɣiwanin-agi, Maatkas, Tizi Rached, Ait Yahia Moussa, Draa El Mizan akked Tigzirt i yenṭarren mliḥ. Glant-d twaɣiyin-agi s lmut n sin yimdanen akked tmerɣiwt n waṭas n yixxamen. Ha-t-an yebda uɣawas ORSEC deg kra n tɣiwanin, ɣaf wakken i aɣ-d-yewweḍ isalli.
Farida Elharani