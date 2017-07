Temdel tiwwura-as ass n ssebt yezrin

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Deg taddart n Ait Kheir, yetabaɛen ɣer tɣiwant n Ait Kellili deg tama n Mekla, teḍra-d tezrigt tis snat n rreḥba taɣelnawt n ufexxar n taddart n Ait Kheir. D tajmilt i tlawin merrra n taddart-agi i ixeddmen talaɣt, am wakken daɣen i tt-gan d tajmilt i sin n yimnuda imeqqranen deg uḥric-agi, wigi Jean Bernard Moreau akked Hélène Balfet. Tella-d tfaska-a s ddaw leɛnaya n lwali n Tizi Uzzu, am wakken diɣen i ttekkin waṭas n yimsuddsen, gar-asen: Tiddukkla tadelsant “ Iselqam n Talaɣt” n Ait Kheir, tasqamut n taddart-agi, Tanmehla n yidles n Tizi Uzzu. S talellt n Usqamu aɣerfan n lwilaya (APW) akked ladayra n Mekla, tiɣiwanin n Ait Khellili, Mekla akked Souamaa. Aseggas-agi, ttekant deg-s 4 n lwilayat-agi : Tamanraset, Sétif, Ain Defla, Lezzayer Tamanaɣt, akked yimsikniyen i d-yerzan deg yal tama n lwilaya n Tizi Uzzu. Tikkelt-agi, llan azal n 150 n yimsikniyen, i ixedmen ugar n 20 n temsikniyin yecban: Nnḥas, talaɣt, tiqnedyar n Leqbayel akked tid n Tamenraset, tamemt, lfeṭṭa, lxedma n usɣar, zzit uzemmur d ṣṣabun-is, llan-d ula d isenza s ubuddu n yidlisen. Tafaska-agi deg tezrigt-is tis snat, yeldi-tt s wudem unṣib, taṣebḥit n wass-nni n ttlata 18 yulyu 2017, lwali n Tizi Uzzu akked tnemhalt n yidles. Temdel tiwwura-s ass-nni n ssebt 22 yulyu 2017. Ma dayen i d-yufraraen deg wahil yella-d akka. Deg wass amezru, tella-d tulya tunṣibt ɣef 10 h 00 n ṣṣbaḥ, syin akkin ɣef 11 h 00 sneɛtent-d tlemeẓyin n taddart-agi amek xeddmen afexxar, ma ɣef 13h00 d afella tella-d tukci n warrazen i tlawin n taddart-agi i ixeddmen talaɣt, llan-d daɣen yiḍebbalen d tɣuri n yisefra. Deg wass wis sin, 19 yulyu 2017, seg 13h00 alamma d 22h00, llan-d yiḍebbalen i d-yewwin kra n zedwat, tella-d diɣ tɣuri n yisefra akked turart n yiwet n tceqquct n umezgun. Ma seg 22h00, tella-d tmeɣra n ccna sɣur Boualem Chakker akked Siham Siti. Ma deg tlemmast n wass, llan-d sin n yisaragen ɣef sin-nni n yimnuda iwumi tuɣal tejmilt, wigi d Jean Bernard Moreau akked Hélène Balfet. Isaragen-agi, xedmen-ten-id sin n yiselmaden deg tesdawit n Tizi Uzzu, wigi d Mass Dahmani Mohamed akked Massa Saheb Djamila. Deg wass wis rebɛa, 20 yulyu 2017, seg 13h00 alamma d 22h00, llan-d yiḍebbalen i d-yewwin kra n zedwat, tella-d diɣ tɣuri n yisefra akked turart n yiwet n tceqquct n umezgun. Ma seg 22h00, yella-d usenɛet n usaru “Asaruf” n Younes Boudaoued. Ma deg tlemmast n wass, yella-d yiwen usarag ɣef yizamulen n rrqem yellan deg talaɣt, d asarag i d-yefka Mass Dahmani Mohamed, d aselmad deg tesdawit n Lmulud At Mɛemmer. Ma seg 17h00 alamma 20h00, yella-d usenɛet n wamek i d-yettili zzwaǧ n zik, d aḥric amezwaru, azekka-nni n lǧemɛa kemmlen-d aḥric wis sin. Ma deg wass uqbel aneggaru, taṣebḥit n wass, llan-d yiḍebbalen i d-yewwin kra n zedwat, tella-d diɣ tɣuri n yisefra akked turart n yiwet n tceqquct n umezgun. Ma i tmeddit, yella-d usarag ɣef tɣerma n Koukou, ixdem-it Mass Mohand Boukhetouche. Ma d ass aneggaru n tfaska-agi, yella-d sendiḍelli n ssebt 22 yulyu 2017. Ayen i d-yufraren deg-s d tukci n warrazen d yigerdasen n uttekki, akked tmeɣra n cca ideg ɣennan aṭas n yifennanen. Ad d-nesmekti belli timesikniyin-agi, yal ass beddunt ɣef 08h00 n ṣṣbaḥ alamma d 20h00 n yiḍ, ɣef teɣzi n 5 wussan.

Adaoun Abdelghani