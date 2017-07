Akken yebɣu yili lḥal, tudert, tettkemmil

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Deg unebdu, tettuɣal tmurt n leqbayel d azeqqa n tmeɣriwin, mi iɛedda usigna, ad d-yecreq yiṭij.

Ayen yebɣun yeḍru deg tmurt n leqbayel, ama d tiwaɣiyin yeɛnan imdanen neɣ tid i icudden ɣer ubaxix n tmes i yeččan acḥal n yigran, tiẓgwa neɣ tjur n uzemmur akked tneqqlin, deg waggur-a iɛeddan, ur zmiren ad ḥebsen imezdaɣ ɣef tudert-nsen n yal ass, neɛ ɛad ɣef wansdayen-nsen. Xas ulamma ad ddren tiwaɣiyin-agi s leḥzen akked usḥissef, meɛna ur ttaǧǧan ara yir taswiɛt ad ten-teɣleb. Akka dɣa ara naf, leqdic n tdukliwin n tesqamuyin yemxalafen n tudrin n leqbayel, yettkemmil deg yal tamnadt, am yiseggasen-nni yezrin. Ddurt-a kan i d-tella Tfaska taɣelnawt n ufexxar deg Taddart n At Xir deg tama n Meqleɛ, lwilaya n Tizi Uzzu, anda ḥeḍrent 4 n lwilayat : Tamenɣast, Sṭif, Ɛin Ddefla akked lezzayer tamaneɣt. Tella-d temlilit-a ɣef teɣzi n 5 wussan, seg 18 ar 22 deg yulyu i deg-i nella. Ula deg Bgayet, ha-ten-in la ttheggayen i tezrigt tis 6 n ufexxar ara yilin deg Ayt Smaɛel deg waggur i d-iteddun. Seg tama n unẓul n lwilaya n Tizi Uzzu, ass-a, 24 deg yulyu, i tebda temlilit Racont’Art deg Wat Waban. Asiher ara idumen alamma d ass 31 yulyu 2017. Ma d tameɣra n lfeṭṭa n useggas-a, ad tebdu ass n lexmis, 27 deg yulyu 2017, deg Wat Yanni am wakken i yuɣen tannumi yimezdaɣ n tmurt n leqbayel. Aṭas n tfaskiwin akked tmeɣriwin i mazal sya d afella ad ilint deg tudrin. Nezmer ad d-nebder, Tameɣra n tbexsisin deg taddart n Lemsella, Tameɣra n tqendurt n leqbayel deg Yiḥemziyen, Tafska n tẓerbit deg Wat Hicam i d-yettilin deg yiseggasen-agi ineggura deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n temdint n Tizi Uzzu, d tiyaḍ. Llant ula d timeɣiwin n lkermus, n zzit, n tamemt neɣ ɛad n ubernus. Xas ulamma ttelint-d temliliyin-agi deg ussan n unebdu yeḥman, meɛna aṭas n yimdanen i yettruḥun ɣur-sent. Temgarad tirza seg umdan ɣer wayeḍ :wa i tukksa n lxiq d unadi, wayeḍ i tmussni d tiɣin- ma yella kra yufa d amaynut- ad d-yeglu yis-s. Deg unebdu, tettuɣal tmurt n leqbayel d azeqqa n tmeɣriwin, mi iɛedda usigna, ad d-yecreq yiṭij.

Hocine Moula