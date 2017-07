Tizi Uzzu d tamezwarut i tikkelt tis 9 ta deffir ta

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Ha-t-an d aseggas wis 9 segmi i teṭṭef Tizi Uzzu amḍiq amezwaru deg yikayaden, ladγa winna n BAC.

Aṭas n wawal i d-yellan u mazal yettili-d γef lesrar n waya. Kra, gan-t d iseγ, kra, rran-t d abluleγ. Aṭas i as-yennan, deg yiseggasen-nni iεeddan, d akken igemmaḍ i d-wwin yinelmaden n Tizi Uzzu, ur ten-uklalen ara, imi, γef wakken i d-qqaren, usan-d s txidas akked tkerkas mačči s tzemmar n warrac. Γef wanect-a, dγa, ula d adabu, icuk ciṭ. Yal aseggas, ad d-ceyyεen imeyyaten n yimaṣwaḍen i wakken ad εassen iγerbazen anda sεeddayen yinelmaden. Acu kan, mi yuγalen yineggura-a γer Lezzayer tamanaγt, nnan-asen : « Tettwaḥras tεessit deg Tizi Uzzu ugar n lwilayat-nniḍen. Ihi, mačči daya i d ssebba ». Am wakka, deg lweqt i ilaq ad walin amek teddun lecγal deg unnar i wakken ad leqmen ciṭ n tmussni, kra nwizligen, lhan-d, am leεwayed-nsen, la fettin. Neεreḍ, ad d-nessifrir, s yiwet n tsestant, kra n tririyin γef lesrar i yeğğan inelmaden n Tizi Uzzu ad ttaṭṭafen, yal tikkelt, amḍiq amezwaru. Deg temsalt am ta, llan, ma drus, 3 n yiḥricen i yesεan assaγ akked uγerbaz : imdanen (inelmaden, iselmaden, imḍebbren d yimawlan) ; tarrayin d wahilen n uselmed akked timetti. Seg tama n yimḍebbren, nnan-d d akken « lesrar n yigemmaḍ-a icudd γer lxedma igerrzen i idummen deg uḥric-agi n usegmi deg lwilaya n Tizi Uzzu », imi γef wakken i d-nnan, ixeddam-sen, xeddmen seg wul d nneyya. Seg tama n yiselmaden, amur ameqqran, walan d akken sseqdacen tarrayin iwulmen deg uselmed-nsen. Fehmen, diγ, akken iwata ahil i sseqdacen. Rnu, γef wakken i d-nnan, temlilin yiselmaden deg yigrawen anda i d-yettili leqdic gar-asen. Seg tama n yinelmaden, aṭas i yeḥsan s leqraya d nettat i d tasarut n yimal-nsen. Aya, ur d-yekki ara kan akka, imi segmi i d-kkren ttweṣsin-ten yimawlan-nsen γef leqraya. Ihi, tuγal-asen d tisirit mebla ma faqqen yis-s. Seg tama n tarrayin n uselmed, ad naf amur ameqqran n yiselmaden, ttnadin i yiman-nsen γer tarrayin timaynutin i d-yettnulfun deg tmura yeṭṭfen taqacucut. Aṭas, daγen, i iḥeddren i yal tannant n usileγ i yetilin i lmend-nsen, ama seg tama n uγlif n usegmi, ama seg tama n tdukliwin n yiselmaden imi qrib yal tanga tesεa yiwet n tdukla. Seg tama n wahil, ad naf tizmilin n tutlayin-agi, tamaziγt, tafransist akked teglizit, ufraren-tent nezzeh γef tid n lwilayat-nniḍen. Aya irennu-d deg yigemmaḍ n yikayaden. « Nezmer ad d-nini, d akken tamaziγt weḥd-s, tesnerna s waṭas igemmaḍ-a, imi qrib akk inelmaden, ttawin-d tizmilin igerrzen nezzeh deg-s », akka i aγ-d-yenna yiwen umaswaḍ n tmaziγt n Tizi Uzzu. Ma seg tama n yimawlan, ad naf leqraya n dderya-nsen, tezwar kulci. « Γur-i, leqraya n warraw-iw d nettat i d tamezwarut. Ad stehziγ deg yal tama, acu kan seg tama-a, ulac tmesxir. Ad qqimeγ i laẓ i wakken ad d-aγeγ ayen ilaqen i leqraya. Ad dduγ ḥafi i wakken ad sseγreγ arraw-iw », akka i aγ-d-yerra yiwen ubabat mi i t-nestaqsa γef leqraya n dderya-s. Netta iwalan d akken yal leqdic ara yexdem uqbayli, ixeddem-it akken iwata, akken i as-iwulem, imi lxedma d iseγ akked trugza, yufa-tt-id d lεada γer yimezwura. Ula d tiseqquma akked tdukliwin n tudrin, lehhunt-d deg uεiwen n uheggi n yikayaden. Akka ara naf imekwan i d-yettwaheggan i uselmed n yinelmaden sγur inelmaden n tamawin-nni, yerna baṭel. Akken yebγu yili, wagi d agzul kan amecṭuḥ γef wamek i d-yettili uselmed deg tama-agi n Tizi Uzzu, wamag mazal timsal-nniḍen i yeεnan iḥricen-nniḍen, ama seg tama n yiselmaden, n yinelmaden neγ n tmetti. Mi ara nwali inelmaden n kra n tamawin, la ttẓallan s ufella n ṭṭablat daxel uγerbaz yal mi ara yedden cix, neẓra aṭas seg wahil-nsen ara asen-iruḥen. Mi ara nẓer acḥal n yiselmaden i yeffγen d irebraben s amadaγ deg yiseggasen-nni n 1990, γef wakken i d-yenna Mohamed Harbi i yellan d aneγlaf s ddaw Boudiaf, ad nefhem tarrayt d wahil i ḍeffren yiselmaden am wi. Mi ara tafeḍ deg tesnawit yecba tinna Wergla anda ula d yiwen gar 44 n yinelmaden i yesεeddan, ur d-yewwi akayad n BAC, ad tfehmeḍ timsal. Imawlan n yinelmaden n tesnawit-a, rran-tt akka tura imi ifut lḥal, γef lexsas n ttawilat. Ur ḥsan ara d akken inelmaden n Bujimaε deg lwilaya n Tizi Uzzu i d-yezgan deg umḍiq amezwru n BAC deg wakal n Lezzayer, ur sεin ara tasnawit. Llan qqaren deg yiγerbazen ilemmasen mi akken i ttεawaden lebni n tesnawit-nsen.

Hocine Moula