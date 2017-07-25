Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)
BAC 2017
Nnernan yigemmaḍ ciṭ ɣef yilindi
Tasebḥit n wass n 25-07-2017, banen-d igemmaḍ n ukayad n BAC i ttrajun inelmaden acḥal-aya mbaɛd ayen akk yeḍran i ukayad-agi aseggas-a. Wwḍen yigemmaḍ ɣer 56.07 % n wid i t-id-yewwin deg Lezzayer merra . Yennerna ugemmuḍ-a ɣef win n yilindi imi aseggas yezrin llan 49.79%. Ma yella seg tama n lwilayat i d-yufraren deg tqacuct, ad naf, am yal tikkelt, tamdint n Tizi Uzzu s 71.82 %, syin ad d-as Bgayet deg umḍiq wis sin. Amḍiq wis 3, iṣuḥ-d tamdint n Adrar. Ma nuɣal-d ɣer ugemmuḍ amezwaru di tmurt n Lezzayer, tewwi-t-id yiwet n tnelmadt di tɣiwant n Tamalus di lwilaya n Skikda. si tama-nniḍen, tasnawit n Said Diouani di tɣiwant n Makuda, tḥella-d amḍiq amezwaru di lwilaya n Tizi Uzzu syin d tasnawit n Ath Zmenzer , ma yella d umḍiq wis kraḍ, tewwi-t tesnawit Ladlani Amar n Maɛetqa.
S. Yamani