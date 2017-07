Amyezwer n yiɣerbazen d yinelmaden deg Tizi Uzzu

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Ass n ttlata yezrin (25/07/2017) i d-banen yigemmaḍ n ukayad n taggara n uswir n tesnawit yettwassnen s yisem n (BAC) n useggas aɣurbiz 2016-2017. Alaḥsab n tenmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, azal n 14 899 i yejerden iman-nsen deg umuɣen n usεeddi n ukayad-a. Leḥsab n wid i t-i d-yewwin yelḥaq 10 595, s lqidar n 71, 82%. S wakka i d-tḥella amkan amezwaru deg umyezwer deg wakal aɣelnaw i tikkelt tis tẓa (09), imi seg useggas n 2008 d netta dima i d-yettifriren. Am yal aseggas, d tullas i d-yettifriren ɣef warrac, imi uṭṭun n tullas i t-id-yewwin, yewweḍ 6 722 ma d arrac ala 3 873 i t-id-yewwin. Ula d imeḍqan imenza n umyezwer deg lwilaya, uɣalen i tlata n teḥdayin yesɛan tazmilt yugaren 18/20. Amḍiq amezwaru n umyezwer n yinelmaden deg lwilaya n Tizi Uzzu, yuɣal i tnelmadt Boustoua Nesrine, yeqqaren deg tesnawit n Stambouli Rabah n temdint n Tizi Uzzu, s tneqiṭ n 18,86/20. Ma d amḍiq wis sin tḥerra-t-id tnelmadt Tinhinane Chafaï, yeqqaren deg tesnawit Mohamed Said Diouani n Makouda, s tenqiṭ n 18,69/20. Amḍiq wis kraḍ n umyezwer, teṭṭef-it temddakkelt-is Lilya Sab yeqqaren yid-s deg tesnawit-agi n Makouda, tewwi-d akayad-agi s 18,67/20. Tullas-agi i tlata yid-sent, qqaren-t deg teska n tussna (scientifique). Ma d inelmaden i yewwin ugar n 18/20, wwḍen 13 n yinelmaden, ma d uṭṭun n wid i d-yewwin ugar n 17/20, yelḥeqq ar 68, am wakken daɣen i d-wwin azal n 127 n yinelmaden tazmilt yugaren 16/20, ma d 646 n yinelmaden-nniḍen, wwin-d ugar n 15/20. Ma deg wayen yeεnan amyezwer n tesnawiyin, ad naf d tasnawit n Mohamed Said Diouani n Makouda i yewwin amkan amezwaru s wazal n 94, 23%, ma d amḍiq wis sin, tewwit tesnawit n Beni Zmenzer yellan deg Beni Douala s lqidar n 92, 75%, ma d tasnawit Ladlani Amar n Maâtkas, tḥela-d amḍiq wis kraḍ, s wazal n 89, 89%. Ad nesmekti belli, igemmaḍ-agi, rzan ama d inelmaden isɛeddan akayad-agi tikkelt tamezwarut i d-yellan gar 11 alamma 15 seg yunyu iɛeddan, ama d wid i t-isɛeddan deg tegnit-agi tuzzigt i d-yellan seg wass n lexmis iɛeddan 13 alamma d ass-nni n lrebɛa 19 yulyu 2017.

ADAOUN Abdelghani