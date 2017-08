Ttkemmilen lecɣal n useggem n yiberdan!

Par DDK | Il ya 26 minutes | 53 lecture(s)

Am wakken texdem iseggasen yezrin mi ten-tebda, mazal taɣiwant n Ayt Smaɛel tettsemmid ula d aseggas-a iqeddicen-is yerzan areqqeɛ n yiberdan yettwaɣen. Mbeɛd mi tefra yakan deg wayyuren iɛeddan aseggem n kra n yiberdan-nni, gar-asen wid n At Tɛisiwt yeqqnen ɣer Tɛinsert, Tigratin, Tala n Tewrirt, Burafaɛ, Bumeǧber…, atg, tuɣal-d ussan-a ineggura ad telhu d widak i d-yeqqimen am Magaẓ, Leɛnaser, Talaɛṭa d wiyeḍ. Seld asuter n yimezdaɣ n taddart deg yimdebbren n tɣawant-nsen, d rray n lebɣi imezdi n yineggura-a, akked leɛtab n yixeddamen i yettarran aɛdaz deg tesga, ttilin di ttiɛad yal mara ttwasran, lecɣal n useggem n yiberdan n temnaḍt n Ayt Smaɛel simmal ttenqasen. Neɣ nezmer ad d-nini simmal tettifsus teɛkemt-nsen, teddun ad kfun merra yid-sen. Imi ɣef wawal n uselway n tɣiwant mass Sadeq Rebbaɛi yir iberdan qqelen-d qrib merra d lɛali-ten, ḥaca mazal amur amecṭuḥ maḍi i yettraǧun nnuba-nsen, am win n Tecruft yettawin ɣer Kefrida, akken ad yili uqeddic d ummid war lexsas. Asenfar-a yuɣ lḥal d win yeskecmen tumert deg yimezdaɣ n taddart n Ayt Smaɛel. Imi nnig ucebbeḥ n temnaḍt s yiberdan imaynuten, ula d ttawilat n tikli d nnqel n wayen iweɛren, seg d ɣer sdat tnezduɣin, neɣ seg d ɣer daxel yixxamen, uɣalen sehlen. Ma nefka-d amedya, ad d-nebder abrid yettawin ɣer Tala n Uregrag, i niqal yeččur d iẓra i yessewɛiren tiddi ama i umdan neɣ i tkerrust. Maca taggara-a yettwakkes wugur i waṭas n lɣaci i irezzun ɣer ɣur-s, ladɣa deg unebdu, mi d-yuɣal ubrid-nni am tmeḥḥart i yemmug.

Kaisa Khalifi