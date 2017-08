Tɛedda tfaska akken iwata

Par DDK | Il ya 27 minutes | 37 lecture(s)

Ini-d s tẓuri “ d yiwet n tfaska i d-yettilin 14 n yiseggasen-aya di tmurt n leqbayel. Tlul-d Tikti n tfaska–agi deg unebdu 2004 deg At yanni. Yebna-tt-id unaẓur Denis Martinez, salah Slim akked Ḥcen Metref. D acu i d iswi n tfaska-agi? D Mass Hsen Metref imwelleh n yilmeẓyen ara t-id-yinin:” Azday i zdin yidelsan dagi d tamawt ɣef tmuɣli i nefka ɣer umaḍal. Tuɣalin i tuɣal tejmaεt d yimukan-nniḍen d igenwan n yidles, yeskan-d acḥal i yedda uẓar-nneɣ deg yidles d wansayen n tmurt. Nebɣa diɣen ad mlilen yinaẓuren-nneɣ i d-yettnekkaren akked wid i ten-yezwaren; imeẓẓyanen, ad lemden taklut d wayen-nniḍen deg yigrawen n tẓuri. S wakka, nger imecṭaḥ deg wul, d nutni i d asenfar nneɣ. S ulac, nessuli-d swayes ara nerr tili i temliliyin tunṣibin yezgel yidles’’. D ayen yeḍran s tidet nufa dinna denis Martinez yettaru unuɣen ɣef leḥyuḍ n taddart At Waɛban netta diɣen ixeddem ɣef yiswi-agi:”Dagi kif kif –aɣ akk. Nqedec akk. Ma d iswi-nneɣ d tiririt n wazal i yimukan igejdanen di tudrin akka am tejmaɛt ,tala, taẓuri d teklut deg yizenqan d uttekki n yimezdaɣ ama deg tira, deg wuraren, deg usuneɣ, deg ccna , deg umezgun. Nettidir yid-sen am yiwet n twacult, nesway idles s umata. Akken yeqqar Mouloud Mammeri deg wawal-is.’’ Nteddu akken nufa mačči akken nebɣa’’. Tazrigt tis 14 deg At waɛban Yal aseggas anda ara terzu tqufet n yiɛeggalen n Raconted w-Arts. Tikelt-a tra ad ters deg ugelmim deg ttnejmaɛen waman isemmaḍen i d-yetturugen di laɛwanser d taɛwinin n tqucac n udrar n Ǧerǧer di taddart n Wat Waɛban iteddun ɣer tɣiwant n Uqbil . Ahil n ddurt n tfaska n useggas-agi d amerkanti nezzah: seg 24 almi d 31 di yulyu, ddren yimezdaɣ d yinebgawen i d-yerzan ɣer tegnatin n lfarḥ, usan-d yimdanen sya u sya. Seg yal tamnaḍt, si Bgayet, Tizi, Lezzayer, wehran, tanezruft, seg umalu ar usammar. Ussan-d ula seg tmura n Lrupa, taẓuri tsemlal tassa d way turew. Ahil n useggas-agi, yeṭṭef-d taklut, isaragen, tikli ɣef uḍar deg udrar, timsikniyin, tamedyazt, aznuz n udlis s ubudu…atg. Kra tekka tfaska, ur iḥebbes leqdic alamma iruḥ yuli wass. Amaynut di tezrigt n 2017 Ayen i d–ijebden lwelha n yimzuyar ɣer tezrigt n tikkelt-a d ulzuz (ssuq)n tlawin n At Waεban, i d-tettheggi tiddukkla ’’Asurif “, yal anebdu. Iεemmer ass n 28 deg yulyu. D tilawin n taddart n Wat Waεban i iεemren rreḥba; ttawint-d isufar i d-tekksent deg tebḥirin-nsent. Ad d-fesrent lxeḍra d lfakya bio i yeswan s waman n Ǧerǧer; timellalin n tyuzaḍ n uxxam, ayefki, tamemt, atg. Ad d-rnunt ayen i xedment deg yixxamen am tgelliwin (tiɣrifin, aɣrum n leḥwal) d yiselsa i ttxiḍint (agus , timḥermin iɛemren s rrqum, tibernyas , atg). Imsewwqen ggten, wa d amsaɣ, wa d aḥewwas yusa-d ad iẓer, ad yekkes lxiq, wayeḍ yettnadi ad yissin isulas iɣef tebna tmetti d tdamsa n tudrin . Yiwen seg-sen d acennay n teqbaylit Lewnis Ait menguellet, yeεǧeb-as ccɣel. « Ayen akka i d-snaɛtent tlawin-agi d ayen igerrzen maḍi i tdamsa; kra n win ara yaɣen akka kra n usafar d afud ara-asent-id-yernu i temɣarin-agi n lbaraka», i d-yesseggra mi t-nesteqsa ɣef ssuq-nni. Tameɣra di taddart Tella-d yiwet n tmeɣra deg yiwen uxxam n taddart ass-nni n lǧemɛa ; teḍra akken i tt-xeddmen Wat zik. Tislit tedda-d ɣef userdun, telsa-d taksiwt n Leqbayel, isli s ubernus. Nudan-d izenqan n taddart. Taquffet n tlawin d yirgazen teḍfer-d s deffir s wurar d lbarud ; snat n temɣarin refdent ɣef tuyat-nsent yiwen n ufniq urqim. Aserwet Gar wayen-nniḍen i d-snaɛten At waɛban di tfaska-a Annar n userwet: Aserwet deg unnar yeḍra ass-nni n 27 di yulyu, ɣef tis 14t00. Gar yimnezzhen, llan wid werǧin ẓrin aserwet n temẓin d yirden. Dehcen di ccɣel icuban wa; qqimen akken i yiṭij armi yekfa usizdeg. Zzin-d i unnar, lemden kra seg umawal n tfellaht, ččan aḍemmin. S wakka i temdel tfaska n “Ini-d s tẓuri”. Kra n win/tin i as-iḥedren d acu i d-yegmer deg-s : win yebɣan tamussni yelmed yugem, win inudan ɣef laɛwayed d wansayen iwala, win ixaqen isared allen-is. Wigi d kra n lesrar n tfaska n “ Raconte-Arts ” i d-yellan deg Wat Waɛban, deg timiṭ n tmurt n Leqbayel. Brahim Benhamouche

Ini-d s tẓuri “ d yiwet n tfaska i d-yettilin 14 n yiseggasen-aya di tmurt n leqbayel. Tlul-d Tikti n tfaska–agi deg unebdu 2004 deg At yanni. Yebna-tt-id unaẓur Denis Martinez, salah Slim akked Ḥcen Metref.

D acu i d iswi n tfaska-agi?

D Mass Hsen Metref imwelleh n yilmeẓyen ara t-id-yinin:” Azday i zdin yidelsan dagi d tamawt ɣef tmuɣli i nefka ɣer umaḍal. Tuɣalin i tuɣal tejmaεt d yimukan-nniḍen d igenwan n yidles, yeskan-d acḥal i yedda uẓar-nneɣ deg yidles d wansayen n tmurt. Nebɣa diɣen ad mlilen yinaẓuren-nneɣ i d-yettnekkaren akked wid i ten-yezwaren; imeẓẓyanen, ad lemden taklut d wayen-nniḍen deg yigrawen n tẓuri. S wakka, nger imecṭaḥ deg wul, d nutni i d asenfar nneɣ. S ulac, nessuli-d swayes ara nerr tili i temliliyin tunṣibin yezgel yidles’’. D ayen yeḍran s tidet nufa dinna denis Martinez yettaru unuɣen ɣef leḥyuḍ n taddart At Waɛban netta diɣen ixeddem ɣef yiswi-agi:”Dagi kif kif –aɣ akk. Nqedec akk. Ma d iswi-nneɣ d tiririt n wazal i yimukan igejdanen di tudrin akka am tejmaɛt ,tala, taẓuri d teklut deg yizenqan d uttekki n yimezdaɣ ama deg tira, deg wuraren, deg usuneɣ, deg ccna , deg umezgun. Nettidir yid-sen am yiwet n twacult, nesway idles s umata. Akken yeqqar Mouloud Mammeri deg wawal-is.’’ Nteddu akken nufa mačči akken nebɣa’’.

Tazrigt tis 14 deg At waɛban

Yal aseggas anda ara terzu tqufet n yiɛeggalen n Raconted w-Arts. Tikelt-a tra ad ters deg ugelmim deg ttnejmaɛen waman isemmaḍen i d-yetturugen di laɛwanser d taɛwinin n tqucac n udrar n Ǧerǧer di taddart n Wat Waɛban iteddun ɣer tɣiwant n Uqbil . Ahil n ddurt n tfaska n useggas-agi d amerkanti nezzah: seg 24 almi d 31 di yulyu, ddren yimezdaɣ d yinebgawen i d-yerzan ɣer tegnatin n lfarḥ, usan-d yimdanen sya u sya. Seg yal tamnaḍt, si Bgayet, Tizi, Lezzayer, wehran, tanezruft, seg umalu ar usammar. Ussan-d ula seg tmura n Lrupa, taẓuri tsemlal tassa d way turew. Ahil n useggas-agi, yeṭṭef-d taklut, isaragen, tikli ɣef uḍar deg udrar, timsikniyin, tamedyazt, aznuz n udlis s ubudu…atg. Kra tekka tfaska, ur iḥebbes leqdic alamma iruḥ yuli wass.

Amaynut di tezrigt n 2017

Ayen i d–ijebden lwelha n yimzuyar ɣer tezrigt n tikkelt-a d ulzuz (ssuq)n tlawin n At Waεban, i d-tettheggi tiddukkla ’’Asurif “, yal anebdu. Iεemmer ass n 28 deg yulyu. D tilawin n taddart n Wat Waεban i iεemren rreḥba; ttawint-d isufar i d-tekksent deg tebḥirin-nsent. Ad d-fesrent lxeḍra d lfakya bio i yeswan s waman n Ǧerǧer; timellalin n tyuzaḍ n uxxam, ayefki, tamemt, atg. Ad d-rnunt ayen i xedment deg yixxamen am tgelliwin (tiɣrifin, aɣrum n leḥwal) d yiselsa i ttxiḍint (agus , timḥermin iɛemren s rrqum, tibernyas , atg). Imsewwqen ggten, wa d amsaɣ, wa d aḥewwas yusa-d ad iẓer, ad yekkes lxiq, wayeḍ yettnadi ad yissin isulas iɣef tebna tmetti d tdamsa n tudrin . Yiwen seg-sen d acennay n teqbaylit Lewnis Ait menguellet, yeεǧeb-as ccɣel. « Ayen akka i d-snaɛtent tlawin-agi d ayen igerrzen maḍi i tdamsa; kra n win ara yaɣen akka kra n usafar d afud ara-asent-id-yernu i temɣarin-agi n lbaraka», i d-yesseggra mi t-nesteqsa ɣef ssuq-nni.

Tameɣra di taddart

Tella-d yiwet n tmeɣra deg yiwen uxxam n taddart ass-nni n lǧemɛa ; teḍra akken i tt-xeddmen Wat zik. Tislit tedda-d ɣef userdun, telsa-d taksiwt n Leqbayel, isli s ubernus. Nudan-d izenqan n taddart. Taquffet n tlawin d yirgazen teḍfer-d s deffir s wurar d lbarud ; snat n temɣarin refdent ɣef tuyat-nsent yiwen n ufniq urqim.

Aserwet Gar wayen-nniḍen i d-snaɛten At waɛban di tfaska-a

Annar n userwet: Aserwet deg unnar yeḍra ass-nni n 27 di yulyu, ɣef tis 14t00. Gar yimnezzhen, llan wid werǧin ẓrin aserwet n temẓin d yirden. Dehcen di ccɣel icuban wa; qqimen akken i yiṭij armi yekfa usizdeg. Zzin-d i unnar, lemden kra seg umawal n tfellaht, ččan aḍemmin. S wakka i temdel tfaska n “Ini-d s tẓuri”. Kra n win/tin i as-iḥedren d acu i d-yegmer deg-s : win yebɣan tamussni yelmed yugem, win inudan ɣef laɛwayed d wansayen iwala, win ixaqen isared allen-is. Wigi d kra n lesrar n tfaska n “ Raconte-Arts ” i d-yellan deg Wat Waɛban, deg timiṭ n tmurt n Leqbayel.

Brahim Benhamouche