Yiwen n uqcic iǧǧa-t-id baba-s meẓẓi mi yemmut. Yemma-s tsebbel temẓi-s, fell-as, trebba-t-id s lḥif alammi meqqer. Mi yewweḍ d ilemẓi iḥemmel yiwet n teqcict d leɛmer-is maca nettat ur tecliɛ ara deg-s aṭas. Ɣer-s d ameddakel kan n temẓi. Mi ara tt-imlil yeqqar-s melmi ara d-awiɣ yemma ad kem-texḍeb. Nettat teqqar-as kan d lɣerḍ-k, rju cwiṭ. Alammi i tt-iḥres, yal tikkelt deg ara as-yini, nettat teqqar-as ma tḥemleḍ-iyi seg wul awi-iyi aya d waya. Akken yal tikkelt d acu ara as-tsuter. Netta ad as-tt-id-yawi, akken yebɣu ɣlay neɣ inqedwa cci-nni ad t-id-yaɣ neɣ ad t-id-idebbeṛ. Xas yemma-s ixla-tt. Ayen akk tesɛa d leqṛar n uxxam yella yewwi-as-t. Armi teɛya teqcict-nni deg-s tenna-as, aqcic-a issefk ad d-afeɣ amek ara gezmeɣ yid-s ma ulac wagi ad iyi-inṭeḍ am uselluf, wagi ad iyi-sderwec. Tikkelt-a i wakken ad iyi-iṛuḥ akin, ad iyi-xḍu, ad as-sutreɣ ayen i wumi ur yezmir ara ad iyi-d-yawi. Ass-nni mi t-temlal yid-s, taqsiṭ yiwet, am zik, aqcic iqqar-as kan melmi ara d-awiɣ yemma. Tenna-as teqcict :

-Ma dɣa s tidet-ik tḥemleḍ-iyi am tfekkert n wul-ik, ugar n yemma-k, ad ak-in-sutreɣ i tikkelt taneggarut yiwet n lḥaǧa ma tewwiḍ-tt-id a rbaḥ a tafat ma ur iyi-tt-id-tewwiḍ ara fiḥel awal. Aqcic allen-is ceɛlent am tmes, inna-as :

- Cṛeḍ kan a taɛzizt aɣbel deg-i, illa wasmi qqimeɣ ur am-d-wwiɣ ara ayen d-tcerḍeḍ!

-Ihi nekkini tura, tikkelt-a taneggarut i bɣiɣ d tasa n yemma-k, ad iyi-tt-id-tawiḍ ad tt-skenfeɣ, ad tt-ččeɣ. Aqcic isusem, iruḥ. Taqcict tezmumeg tenwa d ayen aqcic ad tt-ihenni i lebda. Azekka-nni kan, aqcic izla yemma-s, ikkes-as-d tasa-nni-ines, yewwi-tt-id deg uqelmun-is d tazla ɣer teqcict. Tazla-nni d-ittazal iɣli igrareb. Tasa-nni tenṭew-d seg uqelmun n uqcic, tettegririb zdat-s. Alammi ḥebsen deg ugrireb, tenṭeq-d tasa-nni n yemma-s ɣer-s, tenna-as : -Ulac d acu i ak-yuɣen a mmi !

Akka i d tasa n tyemmat, akken tebɣu tili teswaɛt, tayemmat tezga tetteqliliḥ, tettergigi tasa-s ɣef tarwa-s

Ramdane Lasheb