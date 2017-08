Asebɣes n yinelmaden ifazzen

Par DDK | Il ya 26 minutes | 34 lecture(s)

Tanmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, tsebɣes akk inelmaden-is n kraḍ n yiswiren n ulmad, i d-yufraren deg yikayaden n taggara n useggas (5eme, BEM, BAC). Tella-d tmeɣra n tukci n warrzen i yinelmaden-agi ass-nni n letnayen iɛeddan 31yulyu 2017, deg uxxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine n Tizi Uzzu. Tɛedda tmeɣra-agi deg tegnatin n tumert d unecreḥ, ḥedren dina inelmaden d yimawlan-nsen akked twacult n usegmi s umata. Fkan azal n 161 n warrazen i lfayda n yinelmaden i d-yufraren deg yikayaden-agi i d-nebder yakkan. Ad d-nezwir deg uswir amenzu n ulmad, fkan arrazen i 37 n yinelmaden iḥercen aṭas. D Ait Amar Léiticia, Saïghi Sofia akked Hammoudi Lydia I d-yufraren deg umḍiq amenzu n umyezwar n yinelmaden deg lwilaya n Tizi Uzzu, imi i tlata deg-sen sɛant tazmilt n 10/10 deg ukayad n 5eme. Am wakken daɣen i mudden 6 warrazen seta n yiɣerbazen yeṭṭfen taqacuct, wigi d : aɣerbaz Dahmane, atmaten Berkani, Hamouténe Ali akked Oukasi Boualem, Mehlal Saïd n Azazga, Abane Remdane n Yiwaḍiyen. Melba ma nettu 28 n yinelmaden-nni-nniḍen i d-yufraren. Am wakken diɣen i mudden 56 n warrazen yinelmaden ifazzen deg leqraya-nsen. Ma d amḍiq amezwaru deg uswir-a yuɣal i tnelmadt Djaouti Lydia, yeqqaren deg uɣerbaz alemmas Hadjeb Mohammed Iloula, s tneqiṭ n 18,72. Ma amḍiq wis sin tḥara-t-id tnelmadt Nacer Lyna, yeqqaren deg uɣerbaz alemmas Loutfi n Tizi Uzzu, s tenqiṭ n 18,72 ula d nettat. Ma d inelmaden i yewwin ugar n 18 wwḍen 15 n yinelmaden. Ma deg wayen yeεnan amyezwar n yiɣerbazen ilemmasen: d aɣerbaz alemmas Nacaf Mohammed Akarou deg Afezzoun i yewwin amkan amezwaru. Syin deg umḍiq wis sin uɣerbaz alemmas uzzig “Tafsut”, syin akkin d aɣerbaz n umeɣras Ahmed Youcef n Mecṭras deg Buɣni. Syin deg umḍiq wis rebɛa d aɣerbaz uzzig “ijeǧǧigen n tefsut”, syin akkin d aɣerbaz n umeɣras Yahi n Tala Tgana n Azazga, d amḍiq wis seddis yeṭṭef-it uɣerbaz uzzig Chérifi Ali n Azazga. Am wakken diɣen i fkan arrazen i yinelmaden-nniḍen yesɛan tanzmilt yufraren.

Tura ad nuɣal ɣer ukayad n taggara n ulmad deg tesnawit (BAC), ideg feqen ugar n 30 n warrazen i yinelmaden. Deg umyezwar n yinelmaden, amḍiq amenzu, yuɣal i tnelmadt Boustoua Nesrine, yeqqaren deg tesnawit n Stambouli Rabah n temdint n Tizi Uzzu, s tneqiṭ n 18, 86/20. Ma d amḍiq wis sin tḥara-t-id tnelmadt Tinhinane Chafaï, yeqqaren deg tesnawit Mohamed Said Diouanin n Makouda, s tenqiṭ n 18, 69/20. Amḍiq wis kraḍ n umyezwar teṭṭef-it temddakkelt-is Lilya Sab yeqqaren yid-s deg tesnawit-agi n Makouda, tewwi-d akayad-agi s 18,67/20. Tullas-agi i tlata yid-sent qqaren-t deg teska n tussna (scientifique). Ma d inelmaden i yewwin ugar n 18/20 wwḍen 13 n yinelmaden, ma d uṭṭun n wid i d-yewwin ugar n 17/20 leḥqen 68. Ma deg wayen yeεnan amyezwar n tesnawiyin: d tasnawit n Mohamed Said Diouani n Makouda i yewwin amkan amezwaru, ma d amḍiq wis sin tewwi-t tesnawit n Beni Zmenzer yellan deg Beni Douala, ma d tasnawit Ladlani Amar n Maâtkas tḥela-d amḍiq wis kraḍ. Tasnawit Khoass Ahcene n Lrebɛa NatYiraten teṭṭef amkan wis rebɛa deg umyezwar, ma d Ouerzzedine Achour n Tizi Γennif, ma d amḍiq wis seta yuɣal i tesnawit n Omar Toumi n Tegzirt.

Adaoun Abdel Ghani