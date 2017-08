Ttebyita deg Uẓru n Thur

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Am yal aseggas, taddart n Zoubga i d -yezgan deg Yilillten, xeddmen lwaɛda deg yiwen Uẓru ɛlayen s 1883 lmitra. Ala Lalla Xeddidja kan i t-yugaren deg leɛli. Yettwassen Uẓru n thur seg zzman aqbur, d yiwet n lɛada i d-yeqqimen. Tasuta tettaǧǧa-tt-id i tayeḍ. Ssseba n tsirit-agi, ɣef wakken i d-qqaren, d yiwen umdan i iruḥen ad yezzal dinna lawan n thur dɣa yewweḍ leɛfu Rebbi. Seg wass-nni yuɣal d amkan n zzyara : ttasen-d ɣur-s seg yal amkan, ama d imuḍan ama d imerriyen iwumi i yettaɛjab udrar n Ǧerǧer icebḥen ɛlayen. Aseggas-agi, teɣli-d ddurt tamezwarut ass n lǧemɛa 04 deg ɣuct 2017. Bdan, ttasen-d yimdanen ɣer dinna akken ad fken lwaɛda, ad ččen ad zhun, yerna d tagnit anida i d-ttemlilint twaculin imi d ussan yimuras. Ttheggin-d yimezdagh n Zoubga, Takhlidjt At Attu d At Abed llah akk ayen ara hwiǧen imerriyen ama d tagella, zzit, aksum, seksu d lwaɛda, ad ččen wid ara d-yasen ɣer dinna. Imdanen akk, ttfarasen yal ass n lǧemɛa ɣef teɣzi n kraḍ n ledwar n ɣuct, ferḥen s ccbaḥa n Uẓru n Thur d udrar, imi ɛlay, ad d-twaliḍ syina Tizi Uzzu, Ath Idjer, Akfadou, Tubiret, Bgayet,…atg. I usmekti, lǧemɛaa tamezwarut, xedmen zzerda taddart n Zoubga, lǧemɛa tis snat, xedmen-tt At Adella, lǧemɛaa tis kraḍet, ad tt-xedmen taddart n Tekhlidjt At Aathou.

