Sidi Mḥed Wehlal d Wat Ugemmun

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Asmi, tlata n yirgazen seg yimezwura n Ugemmun, Abdelkrim, Ḥeggun d Aεmer bɣan ad d-zuren Sidi Mḥed Wehlal, bdan, ttmeslayen gar-asen. Yenna-as Aεmer: A wi yeččan tacebbaḍt, ara d-ggent tlawin-nsen! Inṭaq-d Abdekbir ittafgen: A wi izṛan tilawin-nsen ! Nnan-as: i kečč a Ḥeggu? D acu i tebɣiḍ?

Yenna-as: Nekk bɣiɣ ad d-ẓureɣ, ad d-awiɣ lbaraka i warraw-iw. Netta Sidi Mḥed Wehlal, isseelem-as Rebbi. Tilawin n At Hlal d timrabḍin ḥejjbent, ur tteffɣent ara.

Mi d-wwḍen s At Hlal, ifraḥ yiss-n, yenna-asen mreḥba, leeslama-nwen. Inna i tlawin, sewwemt tacebbaḍt a ten-in usan-d zziyar. Ta tetteg, ta tesewwa, yal yiwet tena cɣel-is. Alammi yewwa, ceyyeent aqcic ɣer baba-tsent, nnant-as a t-a yewjed lqewt. Iruḥ-d, inna-yasent: awimt-tt-id kunemmti, ta ad d-tawi lqewt, ta ad d-tawi aman. Nnant-as amek ara neqdec sdat zziyar, yak nekennti nḥejjeb!

Yenna-asent: a yess-i, tmeẓremt di tbaḍnit, ad teiwdemt di tḍahrit. Ruḥent s tergagit, sersent lqewt d waman sdat zziyar, uɣalent. Zzeyyar ččan alammi ṛwan, nnan ḥemdullah, sersen tiɣenǧawin. Issawel-asent i yessi-s, yenna-asent: ṛwaḥumt, ad tawimt ijeqduren-agi. Ddment ijeqduren-nni, kkrent ad uɣalent inna-asent : beddemt, teslemt. Izzi ɣer wid-nni, inna-asen: A win isutren tacebbaḍt, teččiḍ, terwiḍ! Fkiɣ-ak lεella, ad tetteḍ ur trewwiḍ, ad txeddmeḍ ur teeyyuḍ!

A win isutren tamuɣli, atent-in wali-tent! Ruḥ, tekkseḍ sser ɣef yess-i, fkiɣ-ak leema u lekḥel.

I kečč a Wḥeggu tsutreɣ lbaraka! Fkiɣ-ak lbaraka deg warraw-ik, ggiɣ-ak am ubelluḍ n uɣanim, mi iruḥ ad iqqar, ad d-ixlef, ad d-ikker.

Iḥya-k lḥeg, win isutren tamuɣli, tarrawt-is ffɣen d iderɣalen. Win isutren učči, ayen ččan, ur iban ara fell-asen. Ttmettaten ɣef ueebbuḍ-nsen. Ma d win isutren lbaraka, amur-is iburket, inerna . Mi ikcem anda llant yessi-s yufa-tent ttrunt. yenna-asent: ‘‘Ruḥumt, win i kent-ieuzen, d tigellalin, ma ulac d tiklalin. Anda ara tḥejbemt ur teseumt ara dderya” .

Yeǧǧa-d awal, qqaren:

A wer tesɣar

A wer tedden, a wer teẓẓal

Ur tḥeǧǧeb, ur nseḥjab.

Ramdane Lasheb