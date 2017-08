Tekfa temsizzelt n tmedyazt ass-nni n ssebt

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Tiddukkla tadelsant “Smaɛil Azikiw” n taddart n Tawrirt n War, yettabaɛen ɣer tɣiwant n At Ziki, akked waṭas n yimsuddsen-nniḍen gar-asen, Tasqamut n taddart Tawrirt n War, Asqamu aɣerfan aɣiwan n At Ziki, Asgamu unniɣ n timuzɣa, Tenmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, Axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, Asqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu, s tallelt n waṭas n yimallalen n tɣamsa yecban, aɣmis n “la Dépêche de Kabylie”, heggan-d tazrigt tis ukuẓ n tfaska taɣelnawt n tmedyazt tamaziɣt “Smaɛil Azikiw”. D timsizzelt i d-yellan gar 10 d 12 deg waggur-agi n ɣuct ideg nella, deg taddart n Tawrirt n War yettabaɛen ɣer tɣiwant n At Ziki. Aseggas-agi, gan-tt d tajmilt i yiwen umedyaz ameqqran n tama-agi n At Ziki, wagi d Dda Lounis Azzi, yettwassnen s umennuɣ-is s ttawil n tikta d yisefra ɣef yidles d tmagint tamaziɣt. Imedyazen d tmedyazen ara yettekkin deg temsizzelt-agi n tmedyazt deg tezrigt-is tis ukuẓ, yuɣ lḥal uznen kraḍ n yisefra-nsen ɣer tansa-agi: smailazikiw@gmail.com. Tallit n uceggeɛ n yisefra tedda ɣef teɣzi n waggur s lekmal-is, imi bdan ttaznen isfra-nsen yimedyazen seg wass-nni n 10 yunyu 2017 alamma d ass n 10 yulyu 2017. Ad d-nesmekti kan belli, imedyazen ara yettekkin ilaq ad ilin ceggɛen isefra imaynuten, ttwarun s tlatinit s ttawil n uselkim, yerna ur yettaru ara isem-is neɣ uṭṭun n tilifun-is deg yisefra-s. Ilaq yal amedyaz ad sɛun 18 n yiseggasen d asawen di leɛmer. Am wakken daɣen ara d-nesmekti belli, d tafaska taɣelnawt n tmedyazt tamaziɣt, imi tiwwura-s ldint i yal amedyaz amaziɣ. Ttilin yimedyazen s tantaliyin yemxalafen, yecban, tacawit, tamẓabit, tatergit...

Ma d ahlil i d-yellan ɣef teɣzi n 3 wussan, yerza temsizzelt n tmedyazt, ccna, isefra berra n temsizzelt, amezgun, isaragen, timsiniyin ɣef tudert Smaɛil Azikiw akked Mass Lounis Azzi i wumi tuɣal tejmilt aseggas-agi, isenza s ubuddu n yidlisen, timsikniyin n yidlisen...atg.

Ghani Amazigh