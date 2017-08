Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Taggara n ddurt-agi yezrin, i d-teldi tfaska tis 8 n tqendurt taqbaylit i d-tettheggi yal aseggas Tejmaɛt n taddart akked tdukla Tagmat n taddart Iḥemziyen deg temnaṭ n Yilulen Umalu di lwilaya n Tizi Uzzu . « Iswi-nneɣ d aseḥbiber d usnerni n tqendurt taqbaylit i wakken ad tuɣal d taksiwt n yal ass, nessaram ad tuɣal tmeɣra-agi d tafaska taɣelnawt ‘’. I d-yenna uselway n tidukla Tagmat Mass Hsen Merzoug. Ahil n useggas-agi s wazal-is, yebda leqdic ass-nni n lexmis ɣef lewhi n 11H00 . Teldi temsikent n tqendurt taqbaylit ideg i d-snaɛtent tulawin i d-yewwin yal lesnaf n tqendyar yemxalafen ( tin Yiwaḍiyen, At wasif, Tigzirt akked d tiyaḍ-nniḍen n temnaḍin n leqbayel). Syin akkin, yella-d wawal ɣef unegmu d wazal n tqendurt taqbaylit, am wakken i d-tewwi yiwet n tmedyazt n taddart Iḥemziyen, Tinhinan Dahmani, yiwen usefru s wazal-is ɣef tqendurt:

« Acḥal i kem-ḥemleɣ

Ḥemleɣ cbaḥa-m

Ula d iḍes yessem i gganeɣ

A taqendurt a taqbaylit,…atg.

Ɣef lewhi n tmeddit, tuɣal tejmilt i temɣarin n taddart iɛeddan 70 n yiseggasen, ttunefken-asent warrazen sɣur allagen-nsent. Am wakken i ttunefken warrazen i warrac d teḥdayin i d-yufraren deg yikayaden , deg yeswiren yemxalfen. ‘’Nekfa arrazen i yigerdan-agi i wakken ad ḥulfun i yiman-nsen sɛan azal ɣer yimezdaɣ n taddart, aya d ayen ara asen-yernun afud di leqraya-nsen’’. I d-yenna lɛaqel n taddart

Deg wass wis-sin, tella-d temzizwert n ccna n trebuyaɛ n theḍayin d yigerdan. Tameddit n was, yella-d ucali usenɛet n leṣnaf n tqendurt taqbaylit. I wakken ad d-yili ufran n tqendurt ifazen. Tekfa tmeɣra s yiwet n tmeɣra tameqqrant ideg i d-cebḥen yiḍebbalen tagnit s uẓawan n teqbaylit aqbur. Temdel tfaska s tezlit n Zedek Mouloud ɣet tqendurt anda i as-yeqqar:

“Anda-kem am ufzim

Anda-kem am ubruc

Lfuḍa d tesfifin

Abendayer ihuc

I ixeddem wawal

As- ternuḍ awal”

Brahim Benhamouche