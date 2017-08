Muḥend Belqasem deg umḍiq wis 16 deg usismel n Mozilla

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

D ayen yessefraḥen wayen i la ixeddem umsideg (localisateur) aqbayli Muḥend Belqasem deg umaḍal n usideg n tɣerɣar d yifecka isenselkamen ɣer tutlayt n Mulud At Mɛemmer. Deg umecwar wezzilen, yessaweḍ yebrez-d netta d terbaɛt-is s usili n tutlayt taqbaylit deg waṭas n yigrudmawen (interfaces) web. Ulamma, llan kra n yilmeẓiyen i iɛerḍen ad gren deg wannar n usideg s teqbaylit, am Yasin Belkadi, wanag ur ssawḍen ad d-ufraren s uqeddic akka am Muḥend Belqasem. Imi ma nemmeslay kan ɣef tkebbanit yettwassnen Mozilla, ad naf d akken Muḥend Belqasem, yedda-d deg umuɣ n 100 n yimekkiyen ifazzen (top 100) deg Mozilla, rnu daɣ yezga-d deg umḍiq wis 16, sdat waṭas n yimsidag seg umaḍal merra. Deg teɣzi n umecwar-is ar tura deg yigrudmawen Mozilla, yessuqel Muḥend Belqasem ugar n 8,056 n tewwura, yerna isumer-d azal n 792 nniḍen. D ayen isehlen ala i win yesɛan lebɣi n wul i usnerni n tutlayt-is d tigin n waɣan ameɣnasan. Muḥend Belqasem, akka tura, aql-it d ajenyur deg yinagrawen isenselkamen. Ad d-nesmekti d akken, ussan-a yezrin, tuzen-d tkebbanit Mozilla kra n tɣawsiwen i yimsidag iqbayliyen. D asebɣes sɣur-s i wid akk yettakken akud-nsen akken ad ssiwḍen Mozilla i yal agdud deg umaḍal.

M. K.