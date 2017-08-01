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Ajdid deg tira
Amnir-iw deg tmaziɣt 2 n Adaoun Abdelghani
“Amnir-iw deg tmaziɣt” wis 2, d adlis-nniḍen wis sin i d-yessufeɣ Adaoun Abdelghani, mebɛed mi yessizreg “Amnir-iw deg tmaziɣt 1”. Yusa-d d akemmel u d aseǧǧhed i temsirin i d-yellan deg udlis amezwaru, ɣef wakken i d-yenna umeskar. Adlisfus-agi, “Amnir-iw deg tmaziɣt 2, n ukayad n BA, ideg llan 85 n yirmad d useɣti-nsen, d akemmel i yettkemmil asuneḍ-nni amezwaru, ideg llant 31 n temsirin d 35 n tbaduyin akked 100 n yimedyaten. Yebɣa umeskar ad yesleɣmu anelmad, dɣa yerna-as-d 85 n yiluɣma yerzan 31 n temsirin-nni yellan deg umezwaru-nni.Yal tamsirt tebna ɣef sin neɣ kraḍ n yirmad n uktazal, yemgaraden seg urmud ɣer wayeḍ. Llan deg-s ula d irmad n temsirin i yelmed unelmad yakkan deg yiseggasen yezrin. Tuddsa n udlis-agi tedda akka : Aḥric amezwaru d irmad yerzan (Tamawalt, tajerrumt, taseftit akked tirawalt). Aḥric wis sin d aseɣti n yirmad-agi akked tesleḍt n 8 n tefyar.
Ayen i d-yessazreg yakkan:
• Tala n yinzan (d ammud n yinzan), yebrir 2016, tizrigin Richa Elsam, Tizi Uzzu.
• Amnir-iw deg tmaziɣt, akayad n BAC, asuneḍ -1-, Γuct 2017,
tizrigin Art Plume, Tizi Uzzu.
• Amnir-iw deg tmaziɣt, akayad n BEM, asuneḍ -1-, Γuct 2017,
tizrigin Art Plume, Tizi Uzzu.
Farida Elharani