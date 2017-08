Sin watmaten

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Zik-nni, llan sin n watmaten; yiwen yesɛa zzher seg wasmi yella d llufan, anda i tt-iger ad temɣi, ayen yennul ad yerbeḥ. Ma d wayeḍ dayen-nniḍen, iḥesseb tiram, lxedma ur yeǧǧi ara, maca ulac ṣṣaba. Amezwaru-nni, a bab n tegnewt a lmelk! D anesbaɣur; tawacult-is tečča teṛwa, tessager; ddunit-is akk d talwit akked lehna, yerna d netta i yewwin akk akal i d-yeǧǧa baba-s. Ma d gma-s, yectaq lqut; ula d arraw-is ur setten alamma kksen laẓ, ur ttlusun ad ɣelben asemmiḍ imi d igellilen. Yiwen n wass, ha-t-an tewweḍ-d lɛid, yal yiwen amek i as-yettheggi akken ad ferḥen yiqrar. Ma d netta d tawacult-is, ttṛaǧun anwi ara yesɛun tasa ad d-yiḥnin fell-asen, ulac. Kkren medden, ṭṭfen gma-s-nni amerkanti ur neẓri d acu yesɛa, nnan-as: “Ilaq ad tɛiwneḍ gma-k acku yeṛwa lḥif am netta am warraw-is!” Iɛedda, mi yewweḍ s axxam, yenna-as i tqeddact-is: “Ruḥ! Awi-as aqelwac-agi i Meqber-mensi!” Nettat tɣil ad t-tawi ɣer tmeqbert, texdem akken; teqqen-it s ufella n yiẓekwan, tuɣal-d. Mi d-yewweḍ yiḍ, ččan-t akk wuccanen. Azekka-nni, steqsan-t medden ma yefka-as kra i gma-s neɣ d lxir kan, yerra-asen: “Iḍelli, i d as-fkiɣ aqelwac”. Uɣalen nudan ɣef yigellil-nni, ma yella d tidet yefka-as aqelwac-agi neɣ d lekdeb, yerra-asen-d: “Ay atmaten! Ulac d acu i yi-d-yefka!” Wehmen lɣaci-nni. Mi d-yuɣal unesbaɣur s axxam-is, yenna i txeddamt-is:“Anda tewwiḍ ayen i am-fkiɣ, iḍelli?” Terra-as-d: “Tenniḍ-iyi, awi-t i Meqber-mensi, wwiɣ-t ɣer tmeqbert!” Imi yeḥseb gma-s d Meqber-mensi, suffɣen-t At-taddart si lufeq. Ɣer taggara, kksen-as-d akal i d as-yekkes i gma-s-nni, yuɣal ixeddem tafellaḥt s lferḥ d tebɣest.Yerfed-it Ṛebbi, kfan fell-as yir wussan, am netta am twacult-is.

Benmouhoub Houria