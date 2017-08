Yejmeɛ-itent-id wul n Yasmina

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Ass-nni n larebɛa, 16 deg ɣuct yezrin, i d-yeffeɣ album ajdid n tcennayt taqbaylit Yasmina. Deg uḍebsi-agi i tessekles assegas-a, ad naf 12 n tezlatin tijdidin akked yiwen n ddker anda i d-ttwabder sɣur tamɣart-nni i t-id-yecnan. Tewwi-d Yasmina awal deg wamur ameqqran n tezlatin n album ɣef tmeddurt-is, ladɣa, talliyin i tt-yesnuɣnan s waṭas. Am lehmum n temẓi-is, zwaǧ-is netta d tameẓyant, lexdeɛ n wid tḥemmel, tuzzma d wayen-nniḍen. Ad naf, diɣ, kra n tejmilin. Gar tezlatin i tura ɣef tmeddurt-is d wayen i tt-yerḥan, ad naf : Ucmiten, Ifat lḥal, Lḥiɣ di leɛmer, Axxam n waḍu, Tilufa, Ini-as i yemma. Deg umaynut-agi n ccna n tnaẓurt-agi taqbaylit, ddeqs n tejmilin i terra i yimdanen i yellan deg wul-is, yecban, Jida-as, Kheloui Lounes d JSK. Ula d tameddurt-is, teɛreḍ ad as-d-teg agzul deg yiwet n tezlit iwumi tefka isem « Taddart-iw ». D asmekti n wayen tesɛedda deg ddunit-is : seg wasmi tella meẓẓiyet armi tunag ɣer Fransa. Tebda aktayen-is seg Ugni n Uɛayed anda yella lǧameɛ i yebnan s uẓru. Syin, teṣṣaweḍ slam i warrac n Yizarugen tenna : «ɛeddi ɣur-sen, huzz afriwen, deg yigenni zzi, afeg ɛelli. Siwel-asen i warrac n Yizarugen, d tiɣri n temẓi i d-yesmektan Zaɛzi ». Dinna i d-temmekta aṭas n tɣawsiwin. Temmekta-d abeḥri n tɣaltin, ajenjel timrict, Tala n Tzeɣwin anda tedduri timidkin imi tewḥec deg ṭṭlam. Temmekta-d ula d asmi i tettbedda ɣef yimnaren n yixxamen mi tessutur leɣbar i txeddem d ticcict. ‘’I telḥiḍ ay aḍar, adrar aẓaɣar, teṣɛeb ddunit. Asusi, d uḥemmer, asewwi, aseqcer, semman-iyi tuḥrict ». i d-tenna deg wawal-is. Tecfa am zun d iḍelli ɣef wayen i as-yeḍran, i wayen tesɛedda. Tecfa ɣef umezzir i d-tekkes, ɣef ulemsir iɣef teqqim, ɣef gerninuc i tečča. Tecfa ula ɣef lbir-nni anda i d-tugem aman deg Tgemmunt n Ukerruc. Wamag ɣef wasmi i tettruḥu ɣer uɣebaz, tules-as-d s teɣzi akked tehri, d tajmilt ahat i temddakkalt-is Saliha, teqqar : « Akken i neddukul d Saliḥa ɣer lakkul. Abrid Umegdul, yusa-yi-d ɣef wul, amzun d iḍelli. S rrekba n uɣyul, ttawiɣ lemtul, s sḍa d cnawi. Dagi mi d-nlul, amennuɣ iḍul, ay Iɣil n Yifri ». Deg taggara, tudder-d s usḥissef uguren i tt-yeǧgân tunag ɣer lɣerba, ad teǧǧ tamurt-is mebla lebɣi. « Ay abuneqqar, i yi-yentan deg uḍar, di tegrest n Tulmut d Lḥedd n Sliman. Aslen deg ucekkar, aqejmur iqedder, anwa ara irun fell-i, ɛebbi rnu kan. Grirbeɣ deg yiɣzer, uliɣ asawen meqqer, ḥedd ma tɣiḍeɣ, luleɣ-d di lemḥan. Cerkeɣ lebḥar, abrid-iw yenǧer, ruḥeɣ ǧǧiɣ-ken, d lɣerba i yi-yeččan ». Terra tezlit-agi d asaru ameẓẓyan (Clip) i yellan akka tura deg uẓeṭṭainmetti. « Jida » d azwel n tezlit anda i d-tesmekti timenɣiwt n jedi-s sɣur lɛesker n Fransa, mmi-s mazal ɛad ur d-ilul. « Kheloui » d tajmilt i ucennay, ladɣa ɣef tebɣest-is imi yessekles tizlit taneggarut netta yuɣ lḥal yella deg sbiter. « Ucmiten », d tizlit anda i d-tesmekti Yasmina wid-nni i tt-ikelxen ass-a mi telḥa deg leɛmer am wakken i t-id-tecna deg tezlit-nniḍen « Lḥiɣ di leɛmer ». «Ḥrez-iyi tarwa », « JSK », « Ifat lḥal », « Pharell », « Axxam n waḍu », « Tilufa », « Ini-as i yemma » akked « Ddker », d isental i d-tecna tcennayt tameqqrant Yasmina.

Hocine Moula