Asmekti n Temlilit n Ṣummam

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Yella-d leqdic n wass-nni amezwaru 19 ɣuct 2017, deg Uxxam n yidles Mulud At Mɛemmer n Tizi Uzzu. Tanmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, d Uxxam n yidles Mulud At Mεmmer n temdint-agi d Tneḍfart-is n Azazga, Axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, Tazeqqa n ssinima n Tizi Uzzu, s tallelt n waṭas n yimεiwnen yecban: Aɣerbaz amniḍan n tẓurin iffazen n Azazga, Tasqamut n leqdicat idelsan d wid n tẓuri, Asalay amniḍan n umeɣras…atg, suddsen-d ass-nni n sendiḍelli akked yiḍelli (19-20) deg waggur-agi ideg nella, kra n leqdicat idelsanen swayes i d-smektan anejmuɛ n Ṣummam n 20 ɣuct 1956 deg taddart n Yifri, akked wass aɣelnaw n umeɣras, i d-yettilin yal aseggas deg was n 20 ɣuct. Yella-d leqdic n wass-nni amezwaru 19 ɣuct 2017, deg Uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu. Yebda usmekti-agi s wudem unṣib ɣef 9h00 s snat temsikeniyin: yiwet akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, tayeḍ temsikent n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. Ma deg tzeqqa tameẓyant n umezgun, yella-d usenɛet n usaru-nni n umeɣras Krim Belkasem, n umsufeɣ Ahmed Rachdi , syin akkin d taɣuri n yisefra n ṭrad sɣur waṭas n yimedyazen, ama d wid meẓẓiyen neɣ d wid meqqren. Ma d iḍelli 20 ɣuct 2017, deg tzeqqa n temsikniyin, kemmlent snat-nni n temsikniyin n sendiḍelli, ma deg tzeqqa n tmeɣriwin yella-d ɣef 10h00 usenɛet usarun-nni “D argaz a mmi” n umsufeɣ Ahcene Hesmani. Ma ɣef 14h00 deg tzeqqa tameẓyant n umezgun, llant-d tnagiyin d yisaragen ɣef ass aɣelnaw n umeɣras d unejmuɛ n Ṣummam, sɣur kra n yimjuhad n temnaḍt-agi. Ma d leqdic i d-yellan iḍelli n lhed deg Tneḍfert n uxxam n yidles Mulud At Mɛemmer n Azazga, yella-d akka: Yebda usmekti-agi s wudem unṣib ɣef 9h00 s snat temsikeniyin, yiwet akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, tayeḍ d temsikent n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. Ma ɣef 10h00 d afella, yella-d usenɛet n usaru n “Krim Belkacem” n umsufeɣ Ahmed Rachdi. Am wakken daɣen i d-yella deg waṭas n yimeḍqan-nniḍen, yecban : Tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant n Tizi Uzzu, Axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, Tazeqqa n ssinima, Ulmis adelsan Tahar Djaout n Uẓeffun…atg. Mebla ma nettu tirza-nni i asen-xedmen i yiɛeggalen n Tiddukkla n tuǧǧal n yimjuhad 1954-1962, ɣer taddart n Yifri deg Bgayet.

A. A.