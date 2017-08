Tella-d d tajmilt i Malek Boukhiar

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Ass-nni n ahad iεeddan, 15 ɣuct 2017, i tebda tfaseka n umezgun, deg tezrigt-is tis 11, s wudem unṣib deg wulmis adelsan Malek Bouguermouh yellan deg tɣiwant n Amizour deg lwilaya n Bgayet. Tekkfa ass-nni n 20 ɣuct 2017 yezrin. Tella-d tfaska-agi yeddan ɣef teɣzi n seddis n wussan, i gan aseggas-agi, d tajmilt i Mass Malek Boukhiar, yellan d axeddam deg tenmehla n yilmeẓyen d waddal n Bgayet. D tafaska ideg ttekkint waṭas n liwlayat n tmurt n Lezzayer, ama s trebuyaε n umezgun, ama s yimura akked yinaẓuren-nniḍen i ixedmen timsikniyin yemxalafen, i d-yerzan seg: Batna, Tizi Uzzu, Tubiret, Boumerdés, Sétif, M’Sila…atg. Ma d lwilayat i d-yesnaεten imuhal-nsent idelsanen d: Lezzayer Tamaneɣt, Lemdiya, Tubiret…atg. Am wakken i d-yella leqdic adelsan d anesbaɣur, ɣef teɣzi n setta wussa ideg teḍra tfaska-agi deg tezrigt-is tis mraw d yiwen. Llant-d deg-s temsikniyin yemgaraden, isenza s ubuddu, isaragen, turart n umezgun…atg. “Deg tirza-nneɣ ɣer dinna, nwala belli ilmeẓyen n tɣiwant n Amizour neɣ n Bgayet s umata, ḥemmlen aṭas amezgun, imi yal taceqquft i d-yellan llan-d di tiεad, imi tezga teččur tzeqqa armi d ulamek”, I d-yenna yiwen yekkan deg tfaska. D Mass Ali Guettal i d-fernen yimsuddsen n tfasaka-agi i wakken ad yili d aselway n tesqamut n uktazal d usenqed n tceqqufin n umezgun, tama n waṭas yimussnawen deg umezgun. Ma d ass-nni n lhed 20 deg waggur n ɣuct 2017, tella-d tukci n yigerdasen n usebɣes i wid yettekkin deg temlilit-agi tis 11, am wakken daɣen i fkan arrazen i tceqqufin i d-yufraren. Ihi ha-ten-in wid i d-yufraren: arraz n turart ifazen ɣef usayes (mise en scene) yuɣal i terbaɛt “Tabrat n umezgun” n M’Sila. Ma d arraz n tsifrant n tmeṭṭut (meilleur interpretation feminine) tewwi-t Massa Benyoucef Tiziri, yettekkin ɣer terbaɛt n “Timesdurar” n Bgayet. Ma d win n urgaz iḥella-t-id Mass Ghanem Faïz n terbaɛt “Lferg” n Boumerdés Am wakken daɣen i yettunefk warraz n uẓawan anaṣli igerrzen i terbaɛt Budwaw n Boumerdès, d win n uḍris icebḥen, iṣaḥ-d tarbaɛt “Lemri” n El Kseur n Bgayet. Ma d arraz n tesqamut yettunefk i terbaɛt “Awal n umezgun” n Bouandas n lwilaya n Sétif.

Amazigh Ghani