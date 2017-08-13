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LeMsella Tazrigt tis 11 n tmeɣra n tbexsisin
Teḍra-d di ttiɛad xas akken yella lexsas
Am wayed-is di yal ddurt taneggarut n waggur n ɣuct di 24 alamma d 25, Tiddukkla tadelsant Tiɣilt n taddart n Lemsella deg tama n Yilulen Umalu s lemɛawna n Useqqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi wezzu , ttheggin-d tameɣra n tbexsisin.
Ahil n useggas-agi d amerkanti, icudd ɣer tiemsikniyin, isaragen, uraren n yigerdan, amezgun , timsizwert n ccna…atg. Taẓriget n tikelt-agi, d tajmilt i unaẓur Ali ideflawen. Ass-nni n lexmis yella-d beddu n tmeɣra s wurar, izlan d ucewwiq n lxallat i d-yezzin i yizenqan n taddart. Syin yella-d usenɛet n leṣnaf n tbexsisin yemxalafen ideg ara ad naf: taɣliḍt, taɛemrawit, ajanjar, abuqbus, taberkant, tisgemt, tifendaruct, amuḥli, abaran, debza, aqurci acebḥan, taɣanimt…atg. Tameddit n was, ikemmel wahil s yiwet temlilit iwumi semman “ Inzan n lexrif”; deg-s mlalen-d yifellaḥen n taddart d kra n yimussnawen n ugama. Yezzi wawal s telqayt ɣef tneqlet d wamek ilaq ad yili usefrek d useḥbiber ɣef lxella-s di temnaḍin n yidurar n leqbayel.
Uẓu n tneqlin
Deg wayen i d-nnan yifellaḥen, uẓu yettili s sin n leṣnaf; agrur d urekkel. Agrur: ad d-nekkes tisekkar n tneqlin ad tent-id-negzem ɣef lɛuqda, ad tent-nesdukkel d tacbikt, ad asent-nɣez amdun ad ten-nger s akal. Ad qqiment akken 3 n yiseggasen, ad tent-nesway s waman. Nettɣumuten s yifilku i wakken ur ten-itett ara yiṭij, ma d uẓu yettili-d deg waggur n meɣres.
Arekkel : uẓẓu s urekkel d aseknu n uxalaf n tneqlet ɣer wakal. Syin akin ad as-nerr akal di tlemmast i uxalaf-nni, ad yeqqim akken di lqaɛa alamma yefka iẓuran. Syin akin, ad igem weḥd-s, ad d-yernu d lǧedra-nniḍen ɣer tmezwurat. Neɣ mi yefka iẓuran, ad t-id-tekkseḍ, ad t-tawiḍ ad t-teẓẓuḍ anda-nniḍen di lawan n meɣres.
Aleqqem n tneqlin: amek i d-yettili? Ad d-negzen azkuk, neɣ kra n tneqelt yeɛyan alamma d lǧedra, ad tt-neflu s umenqar, syin akin, ad d-nekkes axalaf ad t-nenǧar s lmus alamma tban-d lleḥma-nni n daxel n yimukan-nni i nefla yakan di lǧedra, syin akin ad as-nerr akal.
Lehlak n tneqlin: Lehlak ameqqran yesaḍanen taneqlet d Maras. Amek i d-yettili? Yettruḥu-d d iɣed ddaw tmurt ɣer lǧedra n tneqlet, nettemlili-t-id lawan n umeggal, Iɣelli-as yifer i tneqlet , thellek, ttefɣen-d igersalen di lǧedra-s. ‘’ D yiwen n waṭṭan yessengaren tineqlin, nɣeṭṭeɛ-it akk s učcellaḥ n lǧedra n tneqle, meɛna yettuɣal-d. Tikwal, daɣen, iṣelleb lexrif. Sseba-s d lexsas n waman. Yettali uweṭṭuf taneqlet, dɣa ikeččem uwekiw tabexsist’’. I d-yenna Dda lhuṣin yiwen ufellaḥ.
Ṭṭerḥa n tazart : Amaḥil-agi, tuget-is d tulawin i t-xeddmen, amek i t-xeddmen?
“ Ad d-tjemɛeḍ tazart, ur tt-teǧaǧaḍ ara alamma teqqur mliḥ, ad tt-nawi ad tt-nefsar ɣef tdeknin n yiẓdi neɣ idenci n uɣanim. Syin akin, ad ten-id-tawiḍ ad ten-txedmeḍ daxel n tcekkarin, syin akin ad nerr fell-asen ayen ẓẓayen am yidɣaɣe alamma yeffeɣ-iten nnefs-nni i wakken ur ten-ikeččem ara uwekkiw. Syin akin, ad d-neddem cwiṭ n waman yeḥman, ad ten-neslil, d yifer umadaɣ acku yesɛa lemlaḥ. Ɣer tagara, ad ten-nner deg ukufi acku ur yesɛi ara lmiditi.’’ i d- tenna Nna lwiza yiwet n temɣart lbaraka.
“Iswi-nneɣ d asnerni n wuẓẓu n tneqlin d ufras n wayen yellan yakan, imi ass-a tazart tewwi-d azal-is di leswaq igraɣlalen, tesɛa amkan-is deg usnerni n tdamsa n tmurt“n i d-yenna Mass Buɛecrin d amezdaɣ n taddart. Yekfa awal-is s yinzi-agi :’’ɣli-d a tabexsist s imi ma yella rbaḥ iɣimi’’
Ass n wis-nni n tmeɣra, 25 di ɣuct, ɣef lewhi n 10hoo, tennerna cbaḥa n tameɣra n tbexsisin di lemsella s ccna s ucali akked Ali ideflawen, teḍfar-it-id tqufet n tulawin s leṣnaf n tqendurin tiqbayliyin yemxalafen; zzint-d i yizenqan n taddart .
Tameddit n wass, yekfa wahil n tmeɣra s ufraq n warrazen i warrac n taddart i d yufraren deg leqraya deg yeswiren yemxalafen. Medlent tewwura n tmeɣra s ccna i d-yellan deg yiḍ . Afud igerrzen i tdukla Tiɣilt n taddart n Lemsella.
Brahim Benhamouche